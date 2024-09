Shreyovi Mehta, la bimba di 9 anni che con la sua foto è arrivata seconda al BBC Wildlife Photographer of the Year

Shreyovi Mehta a soli 9 anni è già un talento nella fotografia, tanto che è stata premiata nel concorso BBC Wildlife Photographer of the Year

Shreyovi Mehta, una giovane studentessa di quinta elementare della Shiv Nadar School di Faridabad, India, ha raggiunto un traguardo straordinario diventando la più giovane indiana a essere premiata nel prestigioso concorso BBC Wildlife Photographer of the Year.

A soli 9 anni, Shreyovi ha ottenuto il secondo posto nella categoria “10 Years and Under” con la sua fotografia intitolata “In the Spotlight”. Questo scatto, che ritrae due pavoni indiani incorniciati dal paesaggio nebbioso del Parco Nazionale di Keoladeo a Bharatpur, Rajasthan, è stato selezionato tra quasi 60.000 partecipanti provenienti da 117 paesi.

L’immagine è stata catturata durante una passeggiata mattutina con i suoi genitori. Shreyovi, dotata di un occhio attento e di un grande talento, ha subito riconosciuto l’opportunità di immortalare un momento speciale. Così è corsa ha preso la macchina fotografica dal padre e ha scelto un’angolazione bassa per catturare l’elegante silhouette dei pavoni contro lo sfondo nebbioso. La fotografia ha incantato la giuria, grazie alla sua qualità pittorica e al tempismo perfetto.

Shreyovi sarà ospite d’onore alla cerimonia di premiazione

Il concorso BBC Wildlife Photographer of the Year è considerato l’Oscar della fotografia naturalistica e rappresenta una vetrina per i talenti emergenti nel campo della fotografia di natura. La vittoria di Shreyovi non solo dimostra il suo talento precoce, ma porta anche orgoglio all’India, evidenziando come la passione per la fotografia naturalistica possa fiorire fin dalla tenera età.

Shreyovi sarà ospite d’onore alla cerimonia di premiazione che si terrà l’8 ottobre 2024 al Museo di Storia Naturale di Londra. La sua fotografia sarà esposta in una mostra che attirerà visitatori da tutto il mondo. Questo riconoscimento oltre ad essere un enorme traguardo personale può divenire un esempio ispiratore per i giovani fotografi di tutto il mondo, dimostrando che l’età non è un ostacolo per raggiungere l’eccellenza.

Colma di gioia per il riconoscimento, Shreyovi ha espresso la sua gratitudine per il supporto dei genitori e ha dichiarato di voler continuare a perfezionare le sue abilità nella fotografia naturalistica, con l’ambizione di catturare un giorno immagini altrettanto significative della tigre, l’animale nazionale dell’India.

