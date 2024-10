Shoji Yamasaki, l’artista performativo virale che prende “la forma” della spazzatura

Shoji Yamasaki osserva e registra la spazzatura per strada e ne ricrea i movimenti trasformandoli in vere e proprie opere d’arte.

Shoji Yamasaki è un artista performativo che ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua serie di performance “Littered Mvmnts”, in cui emula i movimenti di rifiuti urbani, come sacchetti di plastica o altri oggetti abbandonati, trasportati dal vento.

Nato durante la pandemia, il progetto si è evoluto quando Yamasaki ha iniziato a passeggiare per il suo quartiere nella contea di Los Angeles, osservando e registrando la spazzatura che trovava lungo la strada. Affascinato dai movimenti quasi coreografici dei rifiuti mossi dalla brezza, ha deciso di esplorare queste dinamiche attraverso la danza e la performance.

Yamasaki ha creato una serie di video che alternano l’immagine degli oggetti trasportati dal vento e quella di se stesso che ne riproduce i movimenti con una precisione sorprendente. I suoi filmati, pubblicati principalmente su TikTok, hanno rapidamente attirato l’attenzione, accumulando milioni di visualizzazioni.

Grazie alla sua creatività, l’artista è riuscito a catturare l’immaginazione di un pubblico globale, dimostrando come anche oggetti comunemente considerati “spazzatura” possano diventare protagonisti di un’opera d’arte.

I costumi sono selezionati dal guardaroba per evitare ulteriori sprechi

L’idea alla base di “Littered Mvmnts” è semplice ma potente: Yamasaki osserva la spazzatura che danza al vento e poi, attraverso un’attenta preparazione fisica e mentale, cerca di riprodurre quei movimenti nel suo corpo.

Le sue performance, accompagnate da costumi selezionati dal suo guardaroba per evitare sprechi aggiuntivi, sono un mix di danza e riflessione ecologica. Il processo creativo è meticoloso, dalla scelta dell’oggetto alla registrazione e al montaggio, e richiede molte ore di lavoro per ciascun video.

Il successo di Yamasaki ha portato sia soddisfazioni che sfide. Molti dei suoi video sono stati ripubblicati senza il suo consenso, con alcune copie che hanno raggiunto milioni di visualizzazioni senza accreditarlo. Questo ha provocato grande frustrazione per l’artista che ha dovuto affrontare la difficile realtà di vedere la propria arte diffusa senza riconoscimento.

Tuttavia, nonostante queste difficoltà, Yamasaki rimane entusiasta del suo progetto, vedendolo come un modo per riconnettersi con la natura e celebrare l’armonia coreografica del mondo, sia a livello micro che macroscopico. Attraverso la sua arte, Yamasaki invita gli spettatori a vedere la bellezza nei dettagli quotidiani e a riflettere su come anche la spazzatura, spesso trascurata, possa essere parte di una coreografia universale.

