Se hai amato Stranger Things devi assolutamente vedere il nuovo teen drama ecologista che riguarda tutti noi

Ambientata in Sardegna nel 2046, la serie racconta di un futuro prossimo segnato dalla quasi totale mancanza di ossigeno sulla Terra e in cui le milizie verdi, i guardiani della natura, controllano la foresta di Nur, dove si intrufoleranno cinque adolescenti protagonisti della storia

Sardegna, anno 2046: il Pianeta è stremato, i livelli di anidride carbonica sono alle stelle e l’ossigeno scarseggia gravemente. Tutte terribili condizioni che hanno imposto un “green lockdown”: i Governi, guidati dalle cosiddette Milizie verdi, vietano ai cittadini l’accesso alle foreste per “curare” la natura. Cosa potranno mai fare 5 adolescenti?

È questo il tema della serie fantascientifica Never Too Late, con la regia di Lorenzo Vignolo e Salvatore De Chirico, disponibile su Rai Play, 10 episodi teen che mischiano distopia alla Stranger Things, avventura e temi ecologisti.

Un gruppetto di ragazzini figli di ribelli ambientalisti e cresciuti senza essere mai entrati in contatto con la natura, si avventurano pericolosamente nella foresta di Nur. Perché?

La trama

Scritta da Camilla Paternò, Federica Pontremoli e Simona Coppini in collaborazione con Salvatore de Chirico, Never Too Late è ambientata nel 2046 e racconta le storie di un gruppo di 5 adolescenti figli degli attivisti per l’ambiente mai ascoltati di oggi: lo scenario è infatti quello apocalittico in cui il Pianeta soffre per la mancanza di ossigeno, tanto che la natura è stata vietata alle persone prendendo la soluzione più drastica. Le cosiddette Milizie verdi sono al potere e impongono un green lockdown.

Intanto a Nur, in Sardegna, c’è ancora una delle poche foreste sopravvissute, perimetrata da un muro e sorvegliata da droni. Quei ragazzi, cresciuti senza mai aver visto o toccato un albero o fatto un bagno al mare, decidono di sfidare i divieti ed entrare nella foresta, rischiando la propria vita, per scoprire la verità sulla scomparsa dei loro genitori e riprendersi il proprio futuro.

La serie può segnare un passo importante nella narrativa ambientalista? Speriamo almeno smuova le coscienze nell’unione del racconto umano con le tematiche legate alla sostenibilità e soprattutto riuscendo a parlare direttamente a un pubblico giovane.

Il titolo stesso – Never too late – trasmette un messaggio forte e chiaro: non è mai troppo tardi per agire. Un buon segnale di positività e di possibilità, perché, sì, c’è ancora tempo per salvare il nostro pianeta, ma solo se siamo disposti a fare la nostra parte.

