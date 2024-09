Questa scultura a forma di cuore eterno simboleggia un’amicizia tra due popoli che supera i confini geografici e culturali

La scultura Eternal Heart è stata eretta in onore del legame di amicizia che lega il popolo Choctaw e gli irlandesi tanto da avere il cuore rivolto verso l’Irlanda

Nel territorio della Nazione Choctaw in Oklahoma è stata eretta una nuova scultura, chiamata “Eternal Heart”, in onore del legame speciale tra il popolo Choctaw e gli irlandesi, un’amicizia che risale a più di 170 anni fa. Questo rapporto straordinario nacque durante la Grande Carestia irlandese del 1847, quando il popolo Choctaw, nonostante le proprie difficoltà, donò 170 dollari (equivalenti a circa 5.000 dollari odierni) per aiutare gli irlandesi, afflitti da una devastante carestia causata dalla peronospora delle patate.

L’atto di generosità dei Choctaw, che solo pochi anni prima erano stati forzati a lasciare le loro terre native e affrontavano dure condizioni di vita, è rimasto impresso nella memoria collettiva. Tuttavia gli irlandesi scoprirono solo decenni più tardi che quell’aiuto proveniva da una tribù di nativi americani, un fatto che ha ulteriormente rafforzato l’impatto emotivo di questo gesto.

Nel 1995 il presidente irlandese Mary Robinson visitò la Nazione Choctaw per esprimere la gratitudine del suo popolo e cementare la storica amicizia, venendo anche nominata “Capo onorario della Nazione Choctaw”. Il legame tra queste due culture è stato ulteriormente rinnovato durante la pandemia di COVID-19.

Nel 2020, infatti, l’Irlanda ha ricambiato la generosità raccogliendo oltre 2,7 milioni di dollari per sostenere le comunità Navajo e Hopi, anch’esse duramente colpite dal virus. Molti donatori irlandesi hanno lasciato messaggi di affetto e solidarietà, ricordando il gesto dei Choctaw e ribadendo l’importanza di aiutarsi reciprocamente nei momenti difficili.

Il cuor è rivolto verso l’Irlanda

La scultura “Eternal Heart”, progettata dall’artista Choctaw Samuel Stitt, simboleggia questo legame indissolubile, rappresentando un cuore intrecciato con un nodo celtico. È una testimonianza artistica del forte legame tra i due popoli, forgiato dalla compassione e dalla solidarietà.

Tutti gli elementi sono simbolici e creati con riferimenti specifici in mente. Stitt ha spiegato che non c’è inizio o fine per l’opera nel suo complesso, quindi è eterna. La scultura è inoltre orientata in modo molto specifico ovvero con il cuore rivolto verso l’Irlanda e combina una forma di trinità celtica intrecciata con un cuore.

La base in cemento è bordata con forme di diamanti, un simbolo Choctaw di riverenza per il serpente diamondback. La scultura si trova in cima a un tumulo, andando così ad onorare l’eredità della costruzione di tumuli degli antenati Choctaw e gli antichi forti collinari e i tumuli trovati in Irlanda.

Fonte: Choctaw Nation

