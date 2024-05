San Salvo, il comune abruzzese dove ogni anno si svolge la meravigliosa ‘Infiorata all’uncinetto’

Domenica 2 giugno a San Salvo, in occasione del Corpus Domini, torna l'attesissima Infiorata all'uncinetto. Non vediamo l'ora di ammirare i capolavori di questa edizione

Se in giro per l’Italia le infiorate solitamente si realizzano con i fiori freschi, a San Salvo, comune della provincia di Chieti, in Abruzzo, l’infiorata si fa rigorosamente all’uncinetto.

Organizzato dalla Proloco San Salvo, l’atteso evento in programma domenica 2 giugno, in occasione del Corpus Domini, è giunto alla sua quarta edizione. Quest’anno include 15 nuovi pannelli, che andranno ad aggiungersi a quelli delle edizioni precedenti, di cui 6 realizzati da bambini e insegnanti di diverse scuole, 3 dalle parrocchie, altri 3 da varie associazioni, e tanti altri ancora. A ispirare le scuole coinvolte nel progetto sono state le opere di Piet Mondrian, di cui ricorre l’ottantesimo anniversario dalla morte.

Durante la presentazione dell’infiorata nella sala consiliare della città di San Salvo, l’assessora Carla Esposito e la consigliera delegata alla cultura Maria Travaglini, hanno ringraziato i partecipanti evidenziando l’importanza di simili attività al fine di “tessere fili e legami”, relazioni ed emozioni, tenendo unita la comunità anche grazie al coinvolgimento di più generazioni.

Anche don Raimondo, uno dei tre parroci locali, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per consolidare i legami della comunità, specialmente in un mondo come quello odierno, in cui – abbiamo difficoltà a parlare persino con i vicini di casa -.

L’infiorata all’uncinetto si terrà a San Salvo domenica 2 giugno dalle 10 alle 22. L’ingresso è gratuito. E in attesa dei capolavori di quest’anno, godiamoci alcune delle opere realizzate nelle scorse edizioni (o in altre occasioni).

Ecco i pannelli dedicati al Corpus Domini donati nel 2023 alle 3 parrocchie della città.

Mentre qui possiamo ammirare un meraviglioso pannello all’uncinetto realizzato in occasione della festa del Patrono San Vitale.

E infine lo spettacolare pannello “𝐆𝐢𝐫𝐨 𝐝’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚” realizzato con circa 6.500 fiori all’uncinetto!

