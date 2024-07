“Ricordatemi come vi pare”, il bellissimo murales dedicato a Michela Murgia che ora svetta tra i palazzi di Roma

A realizzare la nuova opera sul muro del V Municipio di Roma è stata Laika, artista e attivista, sostenuta dalle case editrici di Michela Murgia

“Ricordatemi come vi pare” ci ha chiesto, e noi vogliamo ricordarla così: immensa come è sempre stata. È proprio a lei, a Michela Murgia, che la street artist Laika 1954 dedica le sue parole e un nuovo murales tra le strade di Roma. Proprio con quel titolo, “Ricordatemi come vi pare”, quel titolo che è anche il suggello definitivo del suo “testamento”, il libro pubblicato da Mondadori uscito a otto mesi dalla sua scomparsa.

Curata da Pietro Turano di Arcigay Roma e sostenuta da Einaudi, Mondadori e Rizzoli, le case editrici della scrittrice sarda, la bellissima opera di 100 metri quadri ora svetta sull’edificio del V Municipio a Roma, in via di Torre Annunziata.

La sua capacità di restituire complessità senza mai essere complicata, di essere sempre specifica e comprensibile, appartiene ormai a chiunque l’abbia letta, ascoltata, conosciuta. L’eredità eterna di Murgia è un dono prezioso per tuttə noi e questa iconica Michela è il nostro regalo per Roma, scrive Laika in un lungo post.

Per il murale la street artist ha scelto la foto scattata sull’Orient Express, ma non sono mancate le polemiche. L’opera è apparsa ai suoi deterrenti come un uso dei beni pubblici per “fare propaganda politica”.

Stanno abusando di beni e servizi pubblici per imporre con violenza all’intera collettività il pensiero ideologico un’autrice decisamente divisiva, hanno continuato.

Ma noi sembra tutt’altro che divisiva. E chiudiamo con le parole di Roberto Saviano:

L’esatto contrario. Divisiva è l’esistenza, se la cellula non si divide non vi è vita possibile. L’intelligenza divide e suddivide la realtà per comprederla, la passione divide i corpi che osserva e sceglie chi desiderare. Non avere parte non significa esser sopra ogni parte ma stare al contrario nella disponibilità di ogni parte, sceglierla quando conviene. Non dividere significa essere di chi porta più vantaggio in quel momento.

