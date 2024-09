L’eleganza in bianco e nero: le storie delle fotografie che hanno trionfato ai ReFocus Awards 2024

Sono una più bella dell'altra le fotografie vincitrici del “Black & White Photo”, uno dei contest lanciati dai "reFocus Awards 2024". Ammiriamo una selezione delle più affascinanti in assoluto

Hanno conquistato la giuria del contest “Black & White Photo”, sono tutte in bianco e nero, e sprigionano un’eleganza unica: parliamo delle fotografie che hanno conquistato i “ReFocus Awards 2024”, una più bella dell’altra.

Arrivano da numerosi paesi del mondo, ognuna racconta una storia, ed è contraddistinta da uno stile particolare che rispecchia la voce di ciascun fotografo, a partire dalla vincitrice assoluta, “The Right to Know” dell’italiana Roberta Vagliani.

Al secondo posto troviamo Szymon Brodziak con la fotografia “Mirror”, che ha conquistato anche l’oro nella categoria “Abstract” e nella categoria “Conceptual”.

Mentre al terzo posto ecco lo splendido scatto di Kyriakos Kaziras intitolato “Half Brothers”.

Passando alla categoria “Aerial” vediamo trionfare lo scatto di Yongseok Chun, una panoramica dall’alto intitolata “Crosswalk”.

Salvatore Corso ha scattato “A Bite of the Big Apple” a New York conquistando l’oro nella categoria “Event”.

Mentre in “Fashion & Beauty” ritroviamo ancora una volta il giovane Szymon Brodziak con “Emersion”.

“No land for old man” di Heikki Leis ha conquistato l’oro nella categoria “Film/Analog” in compagnia della suggestiva “Morning Light” di David Zlotky.

Ultimo scatto che abbiamo selezionato tra quelli vincitori è “Curves” di Renee Giffroy nella categoria “Minimalism”. Di un’eleganza unica!

FONTE: refocus-awards

