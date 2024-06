Questo compositore trasforma le foto dei nostri animali domestici in ritratti musicali tutti da ascoltare

Da diversi anni il compositore Noam Oxman compone le "Sympawnies", sinfonie basate sulle fotografie degli animali domestici, trasformando i loro ritratti in musica

Può la fotografia di un animale domestico trasformarsi in uno spartito musicale? Normalmente no, ma per il compositore Noam Oxman tutto è possibile. Da diversi anni Noam compone sinfonie personalizzate che ritraggono gli animali attraverso le note.

Noam, che si fa scherzosamente chiamare “compawser” (da “paw” che significa zampa), parte da una semplice foto dell’animale traducendola in una composizione sonora attraverso l’impiego di software musicali, che analizzano i suoni e li traducono in note. In questo modo crea le cosiddette “Sympawnies “, ritratti musicali che combinano diversi linguaggi.

Quali passaggi si celano dietro al suo processo creativo? Ce lo spiega l’artista in persona nel seguente carosello: come vedete, Noam parte dalla foto di un animale domestico, ne ricava una serie di linee trasformandole in note, quindi modifica queste ultime in modo da ottenere una composizione armoniosa. A questo punto non resta che suonare!

I suoi ritratti musicali, oltre che piacevoli da ascoltare, sono molto belli dal punto di vista estetico, paragonabili a veri e propri quadri. E infatti gli vengono spesso commissionati da persone che vogliono stupire con un regalo speciale amici e parenti.

Cani e gatti sono i suoi soggetti preferiti.

Ecco un altro esempio di trasformazione (perfettamente riuscita) del cane “Bailey”.

Davvero un’idea geniale!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: