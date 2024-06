Questo artista ricrea i capolavori dell’arte e i personaggi iconici dei cartoni animati utilizzando solo cerchi

Dai Pokemon ai Simpson, da "Guernica" a "La Gioconda", ecco come questo grafico francese riesce a semplificare qualunque soggetto attraverso l'impiego di cerchi

Chiunque disegni sa che riprodurre a mano libera determinati soggetti può essere un’impresa ardua, ma per fortuna esistono dei trucchi e delle tecniche che permettono di semplificare il processo. Tra questi la scomposizione dei soggetti in forme geometriche semplici come triangoli, cerchi, quadrati, rombi.

Un approccio schematico che il grafico francese KALM DESIGN ha trasformato in una vera e propria forma d’arte, rivisitando il tutto a modo suo! L’artista reinterpreta i capolavori dell’arte, ma anche personaggi iconici dei cartoni animati, riducendoli in essenziali cerchi.

Da la “Ragazza con l’orecchino di perla” a “La Gioconda”, passando per i Pokemon e i Simpson.



Meravigliosa “Guernica”.

Altrettanto spettacolare “L’urlo” di Munch.

E guardate come i cerchi rendono Hulk ancora più forzuto!

Direttamente dal mondo di SpongeBob, ecco Patrick Stella.

E ora è il momento di Sailor Moon.

La famiglia Simpson al completo!

Kalm Design è anche appassionato di Pokemon, che infatti sono onnipresenti sul suo feed Instagram.

