Questo artista ha realizzato delle sculture giganti ispirate alle “Quattro Stagioni” di Arcimboldo. Sono spettacolari!

Ispirato dalle "Quattro Stagioni" di Giuseppe Arcimboldo, il regista e artista americano Philip Haas ha creato delle sculture di circa 5 metri di altezza di una bellezza straordinaria

Sicuramente avrete visto le opere più famose di Giuseppe Arcimboldo, l’eclettico artista italiano famoso per i suoi volti composti da ortaggi, frutti, animali e altri elementi assemblati in modo originale.

Una delle sue opere più celebri è la serie di quattro dipinti intitolata “Quattro Stagioni”, che include “Primavera”, un volto femminile composto da fiori, “Estate”, che ha per protagonista una donna composta da frutti, verdure e ortaggi, “Autunno”, un uomo dai lineamenti grossolani composto da frutti e ortaggi vari, e infine “Inverno”, un anziano rugoso formato principalmente da rami e radici.

Arcimboldo dipinse la serie quando si trovava a Vienna presso la corte dell’imperatore Massimiliano II d’Asburgo.

Ebbene, proprio questa serie ha ispirato le maestose e geniali sculture del regista e artista americano Philip Haas, che ha dato vita anni fa a un’incredibile installazione intitolata “The Four Seasons”.

Le sculture, che raggiungono quasi i 5 metri altezza, vennero esposte dal Museum of Fine Arts – Dulwich Picture Gallery di Londra in una mostra tenutasi nell’estate del 2012, per poi partire per un tour presso altri musei e giardini botanici americani.

The Four Seasons sculpture exhibit goes on display at @RHSWisley from today.

The exquisitely detailed pieces by Philip Haas imagine Spring, Summer, Autumn and Winter in human form, in arrangements of seasonal fruit, vegetables, flowers and crops. https://t.co/s5G7lkCcOv pic.twitter.com/HTt4drpL50

