Questa pensionata ha decorato la sua casa con 30.000 tappi di plastica riciclati. È un autentico capolavoro!

Una casa così non si è mai vista! Si trova nella taiga siberiana ed è stata realizzata, tappo dopo tappo, da una talentuosa pensionata di nome Olga

Immagina di chiudere gli occhi e di ritrovarti come per magia in un villaggio nel bel mezzo della taiga siberiana. Voltandoti noti un cartello stradale che riporta uno strano nome scritto in cirillico (ma nel tuo sogno appare in alfabeto latino): Kamarchaga.

Il villaggio è praticamente deserto, d’altronde a queste latitudini la densità di popolazione è di circa 3 persone per chilometro quadrato. Ti osservi intorno e in lontananza noti una casetta dall’aspetto insolito. Decidi di raggiungerla per saziare la tua curiosità ed ecco che ti ritrovi di fronte all’impensabile.

Davanti ai tuoi occhi sorge una casetta completamente rivestita di tappi di plastica dai mille colori, un capolavoro di arte popolare all’insegna del riciclo. Nemmeno la casa fatta di dolci della strega partorita dai fratelli Grimm regge al confronto.

I tappi non sono posizionati a caso, ma accuratamente disposti gli uni accanto agli altri per dare vita a meravigliose geometrie, chiaramente ispirate a motivi tradizionali. Per non parlare degli animali selvatici che emergono dalle pareti scrutando i dintorni. Una fiaba!

Scopri che la padrona di casa è una pensionata russa di nome Olga Kostina. Ti rivela di aver martellato sui muri oltre 30.000 tappi ricavati da bottiglie di plastica. Tutti delle medesime dimensioni, ma di colori diversi.

Ed è così che ispirata dalle tecniche di tessitura macramè tradizionali, la paziente pensionata ha trasformato la sua modesta abitazione in un capolavoro, preservando l’ambiente e impegnando in maniera proficua il proprio tempo. Un mix perfetto per uno degli ecosistemi naturali più belli della Terra.

Prima di salutarla, Olga ti rivela che i vicini di casa le hanno proposto di aggiungere un po’ di allegria in tutto il quartiere e lei, naturalmente, ha esaudito i loro desideri. Dopo un ultimo giretto in sua compagnia, è ora di tornare… alla realtà.

La buona notizia è che la casa da sogno di Olga esiste davvero e se dovesse venirti voglia di raggiungere la taiga siberiana, potresti avere l’onore di ammirarla con i tuoi occhi, tra una chiacchiera e l’altra con la talentuosa pensionata.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: