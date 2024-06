Questa foto reale ha vinto un concorso di immagini generate con l’IA, confermando che la natura può ancora battere la macchina

Un fotografo inganna una giuria IA inviando una foto reale a un concorso di intelligenza artificiale, sollevando importanti questioni etiche e dimostrando i limiti della tecnologia rispetto alla creatività della natura

Abbiamo già visto storie di immagini create dall’IA inviate a concorsi di fotografia e arte. Gli algoritmi sono diventati così prolifici che, in alcuni casi, il risultato è quasi indistinguibile dall’arte creata dall’uomo. Il fotografo Miles Astray ha avuto un’idea diversa. Ha inviato una fotografia reale a una competizione di IA: i 1839 Color Photography Awards. Il motivo? Lo spiega lui stesso:

Volevo dimostrare che la natura può ancora battere la macchina e che c’è ancora merito nel lavoro reale dei creativi reali. Dopo aver visto recenti esempi di immagini generate dall’IA che battono foto reali nei concorsi, ho iniziato a pensare di capovolgere la storia e le sue implicazioni inviando una foto reale a un concorso di IA.

La foto è un’immagine surreale (ma molto reale) di un fenicottero che nasconde la testa. A prima vista, si potrebbe essere ingannati nel pensare che sia un’immagine alterata dall’IA. E probabilmente è ciò che ha ingannato anche i giudici del concorso, poiché la foto ha vinto il terzo premio nel concorso. Ha persino vinto il premio del voto popolare.

Siamo ancora incapaci di riconoscere le immagini IA

Se ti sei mai sentito male per essere stato ingannato da un’immagine creata dall’IA, beh, succede a tutti. I giudici di questo concorso di fotografia IA lavoravano per il New York Times e Getty Images, tra gli altri. Apparentemente, nessuno ha capito che la foto era reale.

Astray ha spiegato che il suo esperimento è stato un successo:

Ovviamente, mi dispiace aver ingannato la giuria, ma penso che essi siano professionisti che potrebbero trovare che questo attacco all’IA e alle sue implicazioni etiche superi le implicazioni etiche dell’ingannare il pubblico, il che, ovviamente, è ironico perché è quello che fa l’IA. Sono felice di vedere che questo esperimento ha confermato la mia ipotesi: non c’è niente di più fantastico e creativo di Madre Natura stessa. Non demonizzo la nuova tecnologia e ne vedo il potenziale, ma attualmente vedo ancora più chiaramente le sue limitazioni e i suoi pericoli.

Gli organizzatori della competizione hanno dichiarato di comprendere il messaggio dell’opera, ma di dover comunque squalificare la foto:

Nessuno crede nel potere della fotografia più di noi. Abbiamo chiesto a Miles di lavorare con noi e rilasciare una dichiarazione per un futuro post sul blog riguardante questo esatto argomento, utilizzando la sua ammissione, il comunicato stampa e qualsiasi dichiarazione che condividerà come punto di partenza. Come artista, la sua voce farà la differenza in questa conversazione. Tuttavia, dopo molte discussioni interne, abbiamo deciso di squalificare la sua entry nella categoria IA per rispetto degli altri artisti che hanno inviato il loro lavoro. Le nostre categorie di concorso sono specificamente definite per garantire equità e chiarezza a tutti i partecipanti. Ogni categoria ha criteri distinti che le immagini dei partecipanti devono soddisfare.

Il futuro delle immagini IA e la percezione della realtà

Dove ci lascia tutto questo? Non abbiamo ancora un modo affidabile per distinguere tra fotografia IA e immagini reali. I nostri occhi e cervelli non sono affidabili per questo compito e altri algoritmi sono anch’essi piuttosto inaffidabili. Allo stesso tempo, stiamo iniziando a incontrare sempre più immagini generate dall’IA.

I concorsi d’arte e fotografia sono una cosa: sono pensati per farci riflettere. Ma cosa succede quando abbiamo immagini IA che raffigurano politici, o persino i nostri colleghi? Per ora, solo pochi algoritmi possono creare immagini realistiche abbastanza da ingannare le persone, e hanno delle salvaguardie, ma altre aziende non sono così etiche, e presto ci troveremo ad affrontare un diluvio di immagini IA nella nostra vita quotidiana. Le implicazioni sono vaste e multisfaccettate, influenzando fiducia, autenticità e la nostra percezione della realtà.

La natura può essere senza pari, ma la tecnologia è già abbastanza buona da ingannarci. Chi sa quali implicazioni avrà tutto questo?

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: 1839 Awards

Ti potrebbe interessare anche: