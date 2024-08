Questa artista trasforma i trucioli delle matite colorate in opere effimere di una bellezza sconvolgente

Trucioli di matite colorate che, accostate con pazienza e grande maestria, diventano capolavori. E' l'affascinante arte di Meghan Maconochie

I materiali di scarto per molti artisti sono una materia prima dalle infinite potenzialità e oggigiorno non è raro trovare opere all’insegna del riciclo.

C’è chi riutilizza pistoni, marmitte, cinghie e altri scarti di vecchie auto e moto, chi recupera di tutto e di più come la geniale Lady Be, e chi si accontenta di trucioli di matite colorate. Si accontenta per così dire, visto quello che è in grado di fare con questo materiale tanto sottovalutato.

Lei è Meghan Maconochie, artista sudafricana di eccezionale talento che con i trucioli realizza minuziosi collage di una bellezza stupefacente. Gli scarti del temperamatite, accostati con pazienza e maestria, danno vita ad animali, personaggi famosi, supereroi, oggetti di uso comune.

Ma durano solo il tempo di una foto perché, dopo averli immortalati, Meghan li soffia via. Per fortuna possiamo ammirarli sui suoi social, partendo dagli animali, uno più bello dell’altro.

Persino Batman e Hulk danno il meglio di se stessi fatti di trucioli.

Altrettanto riusciti sono i ritratti delle celebrità di oggi e di ieri.

Chi ha voglia di pizza?

E di ciambelle?

