Questa artista trasforma i panni stesi in opere d’arte decisamente spiritose

Cammelli, mucche e zebre fatti di tute, pantaloni e magliette, volti umani che emergono tra porte, finestre e panni stesi. E' il magico mondo dell'artista Helga Stentzel

Stendere i panni appena lavati non è esattamente l’attività più piacevole che esista, eppure c’è chi è riuscito a trasformarla in arte. Lei è Helga Stentzel, arriva dalla Russia ma vive a Londra, e ve l’abbiamo già presentata anni fa mostrandovi alcune delle sue giocose opere dove l’ordinario, stravolto dalla sua originale prospettiva, si fa straordinario.

Questa volta però vogliamo concentrarci sulle fotografie che ha realizzato con i panni stesi, inclusa la serie “Clothing Line Animals”, nata per caso mentre faceva il bucato. Osservando un calzino caduto a terra, Helga ha intravisto un muso di cavallo e da lì, come quando ci si abitua a scorgere forme nelle nuvole, non ha più smesso. Chiamasi pareidolia!

Un panno dopo l’altro, sono emerse sempre più somiglianze divertenti, di cui oggi vi offriamo un giocoso assaggio, partendo da due simpatiche mucche.

A Mykonos, dove è andata in vacanza di recente, Helga ha dichiarato di essersi divertita un mondo. Ogni edificio incontrato sul cammino le ha ispirato magiche corrispondenze…

E non è stata da meno la coloratissima isola di Burano.

In Corea del Sud Helga si è presentata con una simpatica tartaruga. L’ha scelta dopo aver scoperto che questi animali sono molto diffusi a Yeosu, la città dove si è tenuta la sua mostra personale.

Non ci sono parole per descrivere l’unicorno al mare.

E vogliamo parlare del cammello o della zebra?!

Ma abbiamo anche gatti che spuntano dalle finestre.

Mentre le porte nascondono dive della lavanderia.

