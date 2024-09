L’artista messicana che realizza meravigliosi fiori, bambole e sculture riciclando le foglie di mais secche

Ha appreso questa forma d'arte nel suo paese di origine, il Messico, e l'ha portata negli Stati Uniti, dove si è trasferita anni fa. Oggi produce meravigliosi fiori, bambole e sculture di foglie di mais

Non sono rari gli artisti che recuperano elementi naturali per farne opere d’arte. Basti pensare alle meravigliose foglie intagliate dell’artista giapponese Lito Leaf, alle splendide sculture di salice di Trevor Leat, ai capolavori effimeri di Beach4Art realizzati con sassi, vetri e rami. C’è persino chi ricicla le foglie secche delle pannocchie, trasformandole in fiori, bambole e altre meraviglie.

Lei è Yesica Coria, in arte “Coria Graphic Arts”, e arriva dal Messico, dove questa forma di artigianato ha radici molto antiche. In realtà anche in Italia ha goduto di grande popolarità, soprattutto in passato, sebbene esistano ancora oggi artigiani che producono bambole e oggetti decorativi di grande fascino.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @coriagraphicarts

Yesica, dicevamo, ha appreso questa forma d’arte nel suo paese natale e l’ha portata con sè negli Stati Uniti, dandole nuova vita attraverso la sua creatività. In particolare si è specializzata nell’intreccio di bambole e fiori a base di foglie secche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @coriagraphicarts

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @coriagraphicarts

In questi anni si è impegnata a promuovere questa forma d’artigianato in tutto il Wisconsin, partecipando a fiere di settore e insegnando la tecnica presso diverse realtà sia pubbliche che private.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @coriagraphicarts

Eccola in compagnia de “La Catrina” messicana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @coriagraphicarts

Altre deliziose bambole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @coriagraphicarts

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @coriagraphicarts

Con le foglie secche produce anche originali paralumi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @coriagraphicarts

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Leggi anche: