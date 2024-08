Pompei, turista incide le iniziali e la data su un affresco: “volevo lasciare un segno della mia visita”

Danneggiato un affresco nella "Casa delle Vestali" di Pompei dall’ennesimo turista irrispettoso del nostro patrimonio artistico e culturale

Un turista inglese di 37 anni è stato denunciato per danneggiamento del patrimonio artistico a Pompei dopo aver inciso le iniziali delle sue figlie e la data della visita su un prezioso affresco nella “Casa delle Vestali”, una delle dimore degli Scavi archeologici.

L’episodio, l’ennesimo negli ultimi anni, ha sollevato preoccupazione e indignazione tra i custodi del sito e le autorità locali. L’uomo, identificato come JW LMW MW, ha lasciato le iniziali e la data 07/08/24 su una parete affrescata nella Domus 5, scrivendo sotto “Mylaw”.

Le incisioni sono state effettuate con un oggetto contundente, danneggiando irreparabilmente il patrimonio storico e artistico dell’antica città romana. L’uomo, dopo essere stato fermato, si è scusato e ha giustificato il suo gesto dicendo di voler “lasciare un segno” della sua visita, un atto che ha messo in luce la mancanza di rispetto per il patrimonio culturale.

Tanti, troppi gli episodi simili

Il personale di sorveglianza del sito archeologico, allarmato dalle scritte, ha immediatamente allertato i carabinieri, che hanno prontamente arrestato il turista. L’individuo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata e la Prefettura di Napoli è stata informata per l’imposizione di una sanzione amministrativa.

Come detto tale incidente non è un caso isolato. Non si contano più i casi di vandalismo ai siti storici e culturali che mettono in pericolo il nostro patrimonio. Recentemente sono stati segnalati altri atti di vandalismo su importanti siti storici in Italia, come il Colosseo a Roma e la Torre di Pisa.

I trasgressori sono sempre stati puniti, ma è necessario rafforzare le misure di sicurezza e lavorare di più sull’educazione sui luoghi di valore culturale. È essenziale che i visitatori comprendano l’importanza di rispettare questi tesori e l’impatto devastante delle loro azioni sulla conservazione dei nostri beni artistici e storici.

