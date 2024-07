È stata scoperta la più antica storia illustrata: è un dipinto di 51.200 anni fa

Nella grotta calcarea Leang Karampuang è stata trovata la più antica storia illustrata conosciuta che rappresenta tre figure umanoidi interagenti con un maiale selvatico

Una straordinaria scoperta archeologica ha rivelato la più antica storia illustrata conosciuta, trovata in una grotta calcarea chiamata Leang Karampuang sull’isola di Sulawesi, in Indonesia. Questa opera d’arte preistorica, che rappresenta tre figure umanoidi interagenti con un maiale selvatico, è stata datata ad almeno 51.200 anni fa, secondo un team internazionale di scienziati, inclusi ricercatori della Griffith University in Australia. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature.

Il dipinto è stato datato utilizzando una nuova tecnica chiamata analisi della serie U di ablazione laser (LA-U-series). Questa metodologia consente di datare i minuscoli strati di carbonato di calcio che si formano sopra l’arte, permettendo di determinare l’età delle opere con grande precisione. La tecnica ha rivelato che l’arte rupestre di Sulawesi è la più antica prova di narrazione visiva conosciuta, superando anche le famose opere d’arte europee dell’era glaciale.

Adhi Agus Oktaviana, uno specialista indonesiano di arte rupestre che ha guidato il team di ricerca, ha descritto i risultati come “molto sorprendenti”. Oktaviana ha sottolineato che gli esseri umani probabilmente raccontavano storie molto prima di 51.200 anni fa, ma poiché le parole non si fossilizzano, possiamo solo fare affidamento su rappresentazioni visive come queste per comprendere le antiche pratiche narrative.

È risultato essere circa 4000 anni più vecchio di quanto si pensasse

Oltre alla scoperta di Leang Karampuang, il team ha utilizzato la stessa tecnica per datare un altro dipinto in una vicina grotta chiamata Leang Bulu’ Sipong 4, situata nel Geoparco Globale dell’UNESCO a Maros Pangkep.

Questo dipinto, che mostra esseri in parte umani e in parte animali, con maiali verrucosi e bufali nani, è risultato essere circa 4000 anni più vecchio di quanto si pensasse in precedenza, datandosi ora a circa 48.000 anni invece dei 44.000 anni stimati in precedenza.

Queste scoperte non solo offrono uno sguardo affascinante sulle capacità artistiche e narrative dei nostri antenati, ma spingono anche i limiti cronologici dell’arte rupestre conosciuta. Per questo motivo il ritrovamento di Leang Karampuang rappresenta un importante passo avanti nella comprensione delle prime espressioni culturali umane e della loro evoluzione nel tempo.

