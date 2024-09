Ocean Photographer of the Year 2024: le fotografie vincitrici di questa edizione sono una più spettacolare dell’altra

Chi avrà vinto l'edizione 2024 del prestigioso concorso fotografico dedicato agli oceani? Scopriamo le immagini che hanno conquistato la giuria. Sono una più bella dell'altra

Anche quest’anno sono stati annunciati i vincitori del concorso “Ocean Photographer of the Year 2024”, che con questo contest celebra le meraviglie dell’oceano e nel contempo racconta le sue fragilità, mettendo in luce il devastante impatto umano.

Fra tutti i partecipanti ha trionfato Rafael Fernandez Caballe, nominato vincitore assoluto grazie alla fotografia di una balenottera di Bryde che sta per ingoiare un banco di pesci al largo di Baja California Sur, in Messico.

Passando alla categoria “Wildlife” troviamo come primo classificato lo scatto di Manuel Castellanos Raboso, che ha immortalato un Mahi-Mahi iridescente intento a mostrare con orgoglio la sua preda. La foto è stata scattata a Baja California Sur, in Messico.

Henley Spiers ha trionfato nella categoria “Fine Art” con la fotografia di alcune giovani mante appartenenti alla specie “Mobula munkiana” che, attratte da una spettrale luce verdastra, fluttuano nell’acqua.

Passiamo quindi alla categoria “Adventure” che vede in testa Tobias Friedrich: durante un’immersione alle Bahamas, il fotografo si è imbattuto in un relitto intenzionalmente affondato da un centro di immersione.

Una balenottera giace in attesa di essere macellata in un impianto di caccia alle balene situato in Islanda: è la cruda immagine di Frederik Brogaard, che ha trionfato nella categoria Conservation (Impact).

Passando a “Human Connection Award: People & Planet Ocean”, il primo posto è stato conquistato da Zhang Xiang , che ha immortalato un pescatore tradizionale cinese mentre cammina su una spiaggia surreale.

Infine ad aggiudicarsi il “Young Photographer of the Year” è stato Jacob Guy: durante un’immersione notturna il fotografo ha avuto la fortuna di imbattersi in un polpo che ha la capacità di mimetizzarsi tra le alghe a tal punto da risultare irriconoscibile.

FONTE: oceanographic

