Nuovi fiori Lego in arrivo, ma non tutti adesso (e non tutti a prezzi modici)

Bambù, mini orchidea, nuova composizione floreale mista e bouquet di fiori rosa, queste le novità Lego per chi ama le piante ma non ha proprio il pollice verde. Tanti mattoncini da assembleare ma, a volte, anche non pochi soldi da spendere

La Lego spinge sulla collezione floreale, lanciando altri quattro nuovi prodotti che di certo saranno gradite agli appassionati dei mattoncini, soprattutto a chi ama le piante ma non ha proprio il pollice verde: bambù, mini orchidea, nuova composizione floreale mista e bouquet di fiori rosa, queste le novità, non tutte a prezzi esattamente modici.

Bouquet di fiori rosa

In arrivo il 1° gennaio 2025, è l’unico che si può già prenotare, pagando 59,99 euro. La composizione, non di certo la prima in formato bouquet, è pensata per gli adulti anche viste le dimensioni dei mattoncini, 749 in tutto.

Leggi anche: Bouquet di fiori e alberi bonsai, i nuovi set Lego sono stupendi (e perfetti per chi ha il pollice nero)

Il set è composto da 15 steli, tra cui margherite, fiordalisi, eucalipto, fiori di sambuco, rose, ranuncoli, orchidee cymbidium, una dalia waterlily e una campanula, tutti regolabili. L’altezza della composizione è ovviamente varia (per avere un’idea la Lego riporta per confronto le orchidee cymbidium, alte 32 cm).

Bambù

Con un prezzo modico piuttosto modico per gli standard della Lego (29,99 euro), il prodotto non è però ancora disponibile (in arrivo il 1° gennaio 2025) e non è prenotabile. Il set è composto di “soli” 325 pezzi, e comprende 3 steli di bambù verde e ciottoli, posizionati in un vaso per piante con un piedistallo effetto legno.

Parte di un classico quartetto di stupende piante conosciute come i Quattro Nobili nell’arte tradizionale – scrive l’azienda – la pianta di bambù rappresenta la stagione estiva e si pensa che porti fortuna, rendendo questo set da costruzione per adulti un regalo premuroso per occasioni speciali

Sempre che non vogliamo invece dedicarci ad una pianta vera, ovviamente.

Mini orchidea

Dopo la famosa Orchidea, la Lego ha deciso di commercializzare una versione “mini”, più economica e più semplice da costruire (274 per 29,99 euro contro 608 pezzi per 49,99 euro). Anche questo set sarà disponibile dal 1° gennaio 2025 e non è ancora prenotabile.

Il set include 5 fiori di orchidea in fiore e alcuni in bocciolo, oltre a diverse foglie. Contiene inoltre un vaso da fiori color pesca posizionato su uno splendido piedistallo effetto legno, per un’altezza complessiva di 25 cm.

Composizione Floreale

Set di 1161 pezzi, questa nuova composizione floreale è decisamente più costosa, venduta a 109,99 euro, disponibile dal 1° febbraio 2025 e non ancora prenotabile. Complessivamente, la costruzione misura 26 cm di altezza, 31 cm di larghezza e 23 cm di profondità, e include 14 fiori (camelie, peonie, ortensie, gipsofila, ranuncoli, bouvardia e gigli) e un vaso bianco con piedistallo.

La sua particolarità è la possibilità di personalizzazione: i “fioristi Lego” potranno infatti costruire la composizione prima di assemblare i fiori in un display unico. Inoltre è dotato di un sistema a perno che consente di rimuovere le teste dei fiori e scambiarle con capolini di altri set Lego della stessa serie.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonti: Lego/Bouquet di fiori rosa / Lego/Bambù / Lego/Mini orchidea / Lego/Composizione Floreale

Leggi anche: