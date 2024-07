Non perdere l’incantevole omaggio di Topolino al Piccolo Principe per gli 80 anni dalla morte di Antoine de Saint-Exupéry

“Il Piccolo Principe raccontato da Topolino” fonde il mondo Disney con un classico della letteratura per bambini, rigorosamente a fumetti

In occasione dell’ottantesimo anniversario della scomparsa di Antoine de Saint-Exupéry, Panini Comics lancia un tributo speciale alla sua opera più iconica con il nuovo fumetto “Il Piccolo Principe raccontato da Topolino”.

Questo volume, che segna un’interessante fusione tra la magia del mondo Disney e la classica storia francese, è disponibile da oggi e presenta una reinterpretazione del celebre racconto attraverso gli occhi di Topolino e dei suoi amici.

La trama è arricchita dalla presenza del pilota Pippo, che si schianta nel deserto e incontra il giovane Topolino, creando così un’avventura ricca di fantasia e sorprese. Questo omaggio a Saint-Exupéry si avvale dei testi di Augusto Macchetto, dei disegni di Giada Perissinotto e dei colori di Andrea Cagol, offrendo una rivisitazione che celebra l’opera con il tipico spirito Disney.

C’è anche uno speciale dedicato a Paperoga

Il volume, che rappresenta un pezzo da collezione per gli appassionati di fumetti e letteratura, non solo onora la figura del Piccolo Principe ma arricchisce anche la tradizione di Topolino con una narrazione innovativa e affascinante. A completare il numero ci sono approfondimenti redazionali e una prefazione della nota booktoker Megi Bulla, conosciuta come LaBibliotecadiDaphne, che arricchisce l’esperienza di lettura.

Inoltre il numero di Topolino include uno speciale dedicato a Paperoga, il cugino scatenato di Paperino, che celebra i suoi sessant’anni di avventure con due nuove storie: “Clappagiappa”, scritta e disegnata da Enrico Faccini, e “Paperino, Paperoga e il chiodo fisso”, sceneggiata da Marco Nucci e illustrata da Andrea Maccarini.

Questo speciale, con una cover unica di Faccini, rende omaggio all’umorismo e alla creatività del personaggio di Paperopoli. “Il Piccolo Principe raccontato da Topolino” è quindi un must-have per i fan, offrendo una combinazione affascinante di nostalgia e innovazione, disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it.

Fonte: Panini

