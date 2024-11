Nature’s Best Photography International Awards 2024: le foto vincitrici che hanno conquistato la giuria

Ad aggiudicarsi il primo posto è stata la fotografia delle tigri "Bengal Tigers", scattata da Mangesh Ratnakar in India. Altrettanto spettacolari sono le immagini che hanno vinto nelle diverse categorie

Anche quest’anno sono stati annunciati i vincitori del prestigioso concorso dedicato alla fotografia naturalistica “Nature’s Best Photography International Awards 2024”. Non c’è che dire, gli scatti che hanno conquistato la giuria sono dal primo all’ultimo spettacolari.

A partire dalla fotografia che ha conquistato il primo posto, “Bengal Tigers”, scattata da Mangesh Ratnakar presso la Riserva di Tadoba-Andhari, Maharashtra, India. Il fotografo, che ha seguito negli anni la crescita della tigre più piccola, è riuscito a immortarla durante una “lezione di combattimento”.

Nella categoria “Birds” ha trionfato “Egret and Ladyfish” di Xiaoping Lin, che ha immortalato l’esatto attimo in cui due pesci saltano fuori dall’acqua passando accanto a un airone, pronto a catturarli.

Nella categoria “Wildlife” troviamo al primo posto due leopardi africani impegnati a lottare uno contro l’altro. L’immagine di Kevin Dooley è stata scattata presso il “Mashatu Game Reserve”, in Botswana.

Vincitrice nella categoria “Animal Antics” è la fotografia di Brian Clopp, che vede protagoniste due volpi intente a scambiarsi qualche coccola.

Passando alla categoria “Polar Passion” troviamo lo scatto di Brett Freliche, “Beluga Whales”, che ritrae un gruppo di beluga dell’Hudson Bay, in Canada.

“Art in Nature” ha visto trionfare “Eye of Frozen Lake” di Lei Li, spettacolare immagine di un lago ghiacciato. Quanto può essere suggestiva la natura!

Nella categoria “Landscapes” troviamo “Fireworks” del brasiliano Marcio Cabral, che ha ritratto uno splendido campo di Paepalanthus, pianta endemica del Brasile, che riflette i raggi del sole nascente.

Belva Hayden ha vinto nella categoria “Outdoor Adventure” con lo scatto “Highliner During Annular Solar Eclipse”: un atleta di slackline cammina su un filo sospeso durante un’eclissi solare anulare.

Non poteva mancare un posto in classifica per i giovanissimi fotografi del mondo, categoria che ha visto trionfare Alberto Román Gómez, di soli 9 anni, con “European Stonechat”. La sua foto, scattata ad “Arcos de la Frontera”, in Spagna, ritrae un saltimpalo appollaiato vicino a un cancello, come se fosse il suo guardiano.

Vi sono piaciute le foto vincitrici? Se volete scoprire tutte le immagini che si sono aggiudicate i primi posti in classifica, le trovate sulla pagina ufficiale del concorso.

FONTI: NBP International Awards 2024

