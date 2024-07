Tour dei murales ispirati a cartoni animati e manga (devi assolutamente visitare questa cittadina pugliese)

Paolo Carriere ha colorato Grottaglie con i suoi murales ispirati ai cartoni animati: ce ne sono tantissimi, uno spettacolo per grandi e piccini

Grottaglie, piccola cittadina pugliese nota per le sue ceramiche artigianali, ha guadagnato fama anche per un altro motivo: i suoi murales ispirati ai cartoni animati e ai manga. Il merito va al progetto artistico frutto del talento di Paolo Carriere, un artista locale formatosi all’Accademia delle Belle Arti di Lecce, che ha trasformato le strade della città in un vero e proprio museo a cielo aperto.

Passeggiando per Grottaglie, è possibile imbattersi in personaggi iconici come Lupin, Goku, Candy Candy e Pinocchio. Ogni angolo della città offre una sorpresa, con murales che evocano ricordi d’infanzia e strappano un sorriso a residenti e turisti. Questi murales non sono solo opere d’arte, ma rappresentano anche un modo per decorare la città e promuovere il turismo.

C’è anche un murale per Cristiano Ronaldo, l’unico che non è un cartone animato

Paolo Carriere ha una predilezione per i cartoni animati degli anni ‘80 e ‘90, scelti per la loro capacità di riportare alla mente un’epoca di spensieratezza. I suoi murales, realizzati con grande maestria e attenzione ai dettagli, sono diventati un’attrazione imperdibile per chi visita Grottaglie. Tra le sue opere più famose c’è anche un murale dedicato a Cristiano Ronaldo, che si distingue per non essere ispirato a un cartone animato.

L’iniziativa di Carriere ha avuto un impatto significativo sulla comunità locale. Non solo ha reso Grottaglie più colorata e accogliente, ma ha anche contribuito a valorizzare il territorio e a promuovere un turismo di qualità.

La città, già conosciuta come “Città delle Ceramiche” e “Città dell’Uva”, può ora vantarsi del titolo di “Città dei Cartoon”. L’arte di Carriere ha attirato l’attenzione dei media e dei visitatori, facendo conoscere Grottaglie anche fuori dai confini regionali e basta guardare sui social per capire quanto le opere di Carriere abbiano avuto grande successo sugli utenti.

Attualmente è stata redatta anche una mappa interattiva per ammirare tutte le decine di murales anche comodamente seduti da casa a questo indirizzo:

