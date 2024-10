Un murale celebra Piero Angela sulla facciata della sede Rai di Torino: “Sapere Aude”

Il Centro di Produzione TV della Rai di Torino è stato intitolato al divulgatore Piero Angela, insieme ad un murale che lo raffigura con la mano alzata in segno di saluto

Ieri il Centro di Produzione TV della Rai di Torino è stato ufficialmente intitolato a Piero Angela, uno dei più celebri divulgatori scientifici italiani. La cerimonia ha avuto luogo presso la sede Rai di via Verdi 14, dove è stata svelata anche una targa commemorativa in suo onore e un murale sulla facciata.

Presente all’evento, oltre a diverse autorità locali e molti studenti, c’era anche il figlio Alberto Angela, visibilmente emozionato nel ricordare il padre. Alberto ha sottolineato come questo gesto simbolico rappresenti un modo per mantenere viva la presenza di suo padre, citando il murale che adorna una delle facciate della sede Rai.

L’opera raffigura Piero Angela con la mano alzata in segno di saluto, quasi a voler continuare a interagire con le persone che passano per quella strada. “La cosa bella è che lui c’è ancora”, ha detto commosso Alberto, facendo riferimento alla connessione profonda tra suo padre e la città di Torino.

Proprio a Torino ha iniziato a fare i primi passi come giornalista

Il murale, realizzato dall’artista Francesco Persichella, noto come Pisky, è un tributo alla figura di Angela, che per decenni ha ispirato intere generazioni a scoprire e amare la scienza. Torino, infatti, è la città dove Angela ha mosso i primi passi come giornalista, iniziando la sua carriera alla radio prima di diventare il volto simbolo della divulgazione scientifica in televisione.

Durante la cerimonia, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha sottolineato come Piero Angela, con il suo stile sobrio e rigoroso, abbia incarnato l’essenza della cultura torinese. Ha inoltre ricordato il suo ruolo decisivo nel suscitare interesse per la scienza tra i giovani, compreso lui stesso, che è diventato geologo proprio grazie alla passione ispirata dai programmi di Angela.

Il prefetto di Torino e altri rappresentanti istituzionali presenti hanno lodato l’impegno del divulgatore nel rendere la scienza accessibile a tutti, ricordando come Angela abbia sempre incoraggiato il coraggio di conoscere, citando le parole “Sapere Aude” che campeggiano sul murale.

L’inaugurazione del murale e l’intitolazione del centro di produzione rappresentano un omaggio duraturo alla figura di Piero Angela, simbolo di cultura e di amore per la scienza, valori che ha saputo trasmettere con grande maestria e semplicità durante tutta la sua carriera.

Oggi il Centro Produzione Rai di Torino è stato intitolato ufficialmente a Piero Angela. Un enorme murale con il volto di Piero Angela sorridente che saluta con la mano, mentre sotto di lui il figlio Alberto alza gli occhi al cielo nella storica sede Rai di via Verdi a Torino. pic.twitter.com/lLcWYmikKb — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 1, 2024

