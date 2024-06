Queste sono le migliori università al mondo (per un’italiana è il miglior risultato di sempre): la classifica

Il MIT vince a mani basse ancora una volta la classifica delle università migliori al mondo. Prima delle italiane il Politecnico di Milano al 111° posto

Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) si conferma al primo posto della QS World University Rankings 2025 per il tredicesimo anno consecutivo. Questa prestigiosa classifica, che analizza 1.500 università in 106 Paesi, premia ancora una volta l’eccellenza accademica e la leadership globale del MIT.

Seguono nella classifica delle migliori università al mondo l’Imperial College London al secondo posto salendo di ben quattro posizioni e l’Università di Oxford al terzo, mentre l’Università di Harvard e l’Università di Cambridge si collocano rispettivamente al quarto e quinto posto.

A livello italiano, il Politecnico di Milano si distingue come la prima università del Paese, raggiungendo il 111° posto mondiale, il miglior risultato di sempre per l’ateneo milanese. Questo traguardo significativo colloca il Politecnico nel top 8% delle università globali di eccellenza. La Sapienza di Roma e l’Alma Mater Studiorum di Bologna seguono rispettivamente al 132° e 133° posto, segnando anch’esse progressi notevoli rispetto all’anno precedente.

In Italia, tra le prime cinque università figurano anche l’Università di Padova e il Politecnico di Torino, che si piazzano al 236° e 241° posto mondiale. Delle 42 università italiane classificate, quindici hanno migliorato la loro posizione rispetto all’anno scorso, nove sono rimaste stabili, mentre diciotto hanno registrato un calo.

Gli USA dominano con 197 atenei in classifica

La classifica QS si basa su un’analisi approfondita di 17,5 milioni di documenti accademici e sulle opinioni di oltre 280.000 esperti, tra docenti e datori di lavoro. Gli Stati Uniti dominano la classifica con 197 istituzioni, mentre la Gran Bretagna, nonostante ospiti tre delle prime cinque università al mondo, vede oltre la metà dei suoi atenei perdere posizioni.

Notevoli progressi sono stati registrati anche dalle università australiane, cinesi e indiane. L’Università di Toronto si distingue per la sostenibilità, ottenendo il punteggio più alto al mondo in questo indicatore molto importante.

In America Latina, quattro università si collocano tra le prime 100: la Universidad de Buenos Aires, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Nacional Autónoma de Mexico e la Universidade de São Paulo. L’Arabia Saudita vede la KFUPM (King Fahd University of Petroleum and Minerals) posizionarsi al 101° posto, la migliore istituzione araba, mentre l’Università di Cape Town guida il continente africano in 171ª posizione.

La top10 globale delle migliori università

Di seguito le prime 10 università al mondo:

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stati Uniti Imperial College London, Regno Unito University of Oxford, Regno Unito Harvard University, Stati Uniti University of Cambridge, Regno Unito Stanford University, Stati Uniti ETH Zurich, Svizzera National University of Singapore (NUS), Singapore UCL, Regno Unito California Institute of Technology (Caltech), Stati Uniti

La top10 delle università italiane

Ecco come si sono piazzati gli atenei italiani in classifica:

(111° Globale): Politecnico di Milano (132° Globale): Università Sapienza di Roma (133° Globale): Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (236° Globale): Università di Padova (241° Globale): Politecnico di Torino (285° Globale): Università degli Studi di Milano (347° Globale): Università Federico II di Napoli (371° Globale): Università di Torino (375° Globale): Università di Firenze (382° Globale): Università di Pisa

Fonte: QS World University Rankings 2025

