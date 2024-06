Da Frida a Dalì, questo artista realizza mazzi di carte illustrate con cani e gatti ispirati a personaggi famosi. C’è da divertirsi!

Cani e gatti diventano personaggi famosi del cinema, dei cartoni, del mondo dell'arte, nelle carte illustrate di questo geniale artista. E un gioco di parole divertente accompagna ogni illustrazione

L’artista Chet Phillips ha realizzato dei simpaticissimi mazzi di carte che hanno per protagonisti cani e gatti, ognuno dei quali ispirato a personaggi famosi, da grandi artisti a letterati, ma anche attori e personaggi iconici che hanno lasciato il segno nella cultura pop.

Il nome dei protagonisti è rivisitato in modo divertente grazie a un gioco di parole: ecco allora che mescolando le carte ci si può imbattere nella gatta “Frida Khalico” o nell’altezzoso “Labrador Dalì”. Per non parlare di “Dracatula” e di ” Edgar Allan Pug” (pug in inglese sta per “carlino”).

I vari mazzi di carte sono disponibili sul sito dell’artista in edizione limitata e possono essere utilizzati per diversi tipi di giochi. Non ci resta che ammirare alcune delle carte che li compongono.

Iniziamo dal mazzo dedicato ai cani, che include personaggi del calibro di “Dante Collieghieri” (dalla razza “collie”), “William Shakespaw” e “Leonardo Dog Vinci”, tanto per citarne alcuni.

Ma quanto è simpatico “Edgar Allan Pug”!

Altrettanto riuscito anche Dalì!

E vogliamo parlare del meraviglioso mazzo dedicato ai gatti?

Spettacolare “Frida Khalico”.

Decisamente riuscito anche il micio ispirato a Dracula.

E quello che imita Lovecraft.

Se siete interessati all’acquisto dei mazzi di Phillips, date un’occhiata al suo sito ufficiale.

