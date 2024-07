Marie Curie a fumetti: torna nelle librerie il graphic novel sulla prima donna Premio Nobel per la fisica

La vita e le scoperte della scienziata Marie Curie rivivono in una biografia a fumetti realizzata da Alice Milani, già pubblicata nel 2017

Marie Curie, una delle figure più emblematiche della storia della scienza, continua a ispirare e a stupire anche a distanza di decenni dalla sua morte. Il suo straordinario percorso scientifico e il suo ruolo pionieristico come donna nella fisica sono celebrati in una biografia a fumetti che offre una nuova prospettiva sulla sua vita e il suo lavoro.

Il graphic novel, intitolato semplicemente “Marie Curie”, è stato originariamente pubblicato da BeccoGiallo nel 2017 e ora torna in libreria per introdurre le nuove generazioni alla figura di questa scienziata leggendaria.

L’opera è stata scritta e illustrata da Alice Milani, una delle voci più rilevanti del fumetto italiano contemporaneo. Con il suo tratto elegante e delicato, Milani riesce a catturare l’essenza di Marie Curie, raccontando la sua storia con passione e precisione.

Alice Milani ha già realizzato biografie illustrate di altre donne straordinarie

Nata a Varsavia nel 1867 come Maria Salomea Skłodowska, Marie Curie ha raggiunto traguardi straordinari nel campo della scienza. È stata la prima donna a ricevere il Premio Nobel per la fisica nel 1903, un riconoscimento che le è stato conferito di nuovo nel 1911, stavolta per i suoi studi in chimica.

Tra le sue scoperte più significative vi sono gli elementi chimici radio e polonio e le sue ricerche pionieristiche sulla radioattività, condotte insieme al marito Pierre Curie. Questi studi hanno avuto un impatto profondo e duraturo sulla medicina, la fisica e la chimica, contribuendo in modo decisivo alla nostra comprensione dell’atomo.

Alice Milani, che ha già realizzato biografie illustrate di altre donne straordinarie come la matematica Sofja Kovalevskaja e la poetessa Wisława Szymborska, dedica a Marie Curie un ritratto accurato e sensibile.

Ogni pagina del graphic novel è arricchita da colori vivaci e acquerellati, che rendono omaggio alla forza e alla grazia di una scienziata che ha superato numerosi ostacoli, finanziando autonomamente i suoi studi in un campo dominato dagli uomini. Attraverso questo graphic novel, la figura di Marie Curie si staglia nettamente nel panorama della scienza, rappresentando un potente simbolo di perseveranza e curiosità.

