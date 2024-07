Il Mantello sacro Tupinambá torna finalmente in Brasile (dopo essere stato trafugato in Danimarca)

Il Mantello Tupinambá è stato restituito al Brasile dopo essere stato trafugato in Danimarca nel XVII secolo: per il popolo è una rappresentazione viva e potente di un antenato

Il Mantello Tupinambá, un’importante eredità culturale delle popolazioni indigene del Brasile, è tornato finalmente a casa dopo secoli di assenza. Questo antico manufatto, risalente a circa 335 anni fa, era stato trafugato in Danimarca nel XVII secolo e, dopo un lungo periodo di esposizione al Nationalmuseet di Copenaghen, è stato restituito al Brasile.

Il ritorno del mantello rappresenta non solo un atto di riconciliazione storica, ma anche un momento carico di significato spirituale per il popolo Tupinambá. Il mantello, realizzato con piume di uccelli dai colori vivaci, è considerato un oggetto sacro per i Tupinambá.

La sua restituzione è stata preceduta da un processo di consultazione spirituale, che ha coinvolto il capo Babau (Rosivaldo Ferreira da Silva) e ha confermato il desiderio del mantello di tornare in Brasile. Questo dettaglio evidenzia l’importanza spirituale dell’oggetto, che viene visto non solo come un manufatto storico, ma come una rappresentazione viva e potente di un antenato.

Attenzione a non rovinarlo!

L’arrivo del mantello al Museo Nazionale di Rio de Janeiro, previsto per agosto, segna un momento di grande gioia ma è anche molto delicato. I Tupinambá hanno espresso preoccupazione per il rispetto delle tradizioni nella cerimonia di ricevimento, sottolineando la necessità di trattare il mantello con il massimo rispetto e secondo le loro usanze.

Questo richiamo al rispetto delle pratiche culturali dimostra quanto l’oggetto sia integrato nella spiritualità e nell’identità del popolo Tupinambá. Il Museo Nazionale si sta preparando a esporre il mantello con le dovute precauzioni, per evitare danni dovuti a fattori ambientali.

La restituzione del mantello rappresenta anche una parte del più ampio sforzo di ricostruzione del museo, che è stato distrutto da un incendio nel 2018. La presenza del mantello sarà una delle principali attrazioni del museo, accogliendo il pubblico in un ambiente che cerca di onorare e preservare il patrimonio culturale brasiliano.

Fonte: O Globo

