“Mandala in Aria”: i centrini all’uncinetto che riparano dal sole (e che devi proprio andare a visitare)

“Mandala in Aria” a Bonate Sotto: un’installazione di centrini all’uncinetto che decora e protegge via Carnovali dal sole

Dal 7 luglio al 30 settembre via Carnovali a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo, si trasforma in un’esperienza visiva unica grazie a “Mandala in Aria”. Questa straordinaria installazione è il frutto del lavoro appassionato di alcune cittadine residenti nella via e di altri volontari. Un’iniziativa che non solo abbellisce la strada, ma rappresenta anche uno sforzo collettivo di creatività e comunità.

L’installazione di “Mandala in Aria” si affianca al programma di spettacoli estivi del Parco Brolo, creando un connubio perfetto tra arte visiva e spettacolo. I mandala sospesi, realizzati all’uncinetto, sono opere d’arte che catturano la luce del sole, proiettando ombre intricate e colorate che affascinano chiunque vi passi sotto.

Questi centrini all’uncinetto sono stati creati da un gruppo di amiche che, unite dalla passione per l’artigianato, hanno deciso di collaborare per dare vita a questa installazione straordinaria. E così, nella calda estate bergamasca, le strade di via Carnovali sono protette dal sole grazie a questi capolavori di uncinetto.

Mandala in ariaIn via carnovali dal 7 luglio al 30 settembre una bellissima installazione ad opera di alcuni cittadini… Posted by Comune Bonate Sotto on Saturday, July 6, 2024

C’è tempo fino al 30 settembre per ammirarla

Le abilissime mani delle donne coinvolte hanno tessuto con maestria questi centrini, unendo tradizione e innovazione. L’idea di utilizzare lavori all’uncinetto per creare zone d’ombra è non solo pratica, ma anche estremamente poetica. I mandala sospesi offrono riparo dal sole e al contempo decorano la strada con una bellezza senza pari.

L’installazione resterà visibile fino al 30 settembre, offrendo a residenti e visitatori l’opportunità di ammirare il lavoro artigianale e il potere della comunità. Un buon motivo per fare una passeggiata in via Carnovali per chi è della zona, al fine di apprezzare il talento e la dedizione dei volontari che hanno creato questi mandala.

Il lavoro di queste donne dimostra come l’arte possa trasformare uno spazio urbano, rendendolo non solo più bello, ma anche più vivibile. Non perdete l’occasione di visitarla e lasciarvi incantare da questa installazione unica.

