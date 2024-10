Maison Picassiette: a Chartres c’è una casa delle meraviglie interamente rivestita di cocci e frammenti di vetro riciclati

Raymond Isidore ci mise oltre 30 anni per rivestire completamente la sua casa con frammenti di vetro e di stoviglie, cocci di ceramica e altri detriti trovati nelle discariche. La casa a cui ha dato vita è stata riconosciuta come monumento della città di Chartres

Quando dici “Chartres” la prima cosa che viene in mente è l’omonima cattedrale, d’altronde è una delle chiese più famose del mondo, nonché Patrimonio Unesco dal 1979. Chiunque raggiunga la deliziosa città francese non può esimersi da una visita in loco. Stessa cosa dicasi per il centro storico, che merita assolutamente una visita sia di giorno che di notte, quando si accende di magiche luci.

Ma spingendosi un po’ più in là dei soliti circuiti, c’è un’altra destinazione assolutamente da non perdere, è “La Maison Picassiette”, situata in periferia. A realizzarla fu, pezzetto dopo pezzetto, un certo Raymond Isidore, spazzino del cimitero locale.

Raymond recuperava continuamente frammenti di vetro e di stoviglie, cocci di ceramica e altri detriti trovati per strada o nelle discariche.

Verso la fine degli anni ’30 del 900, avendone collezionati in gran quantità, iniziò a utilizzarli per rivestire gli interni della sua abitazione, passando dalle pareti ai pavimenti, dal soffitto ai mobili. Comò, tavolo, stufa, sedie, ogni singolo elemento venne rivestito con pezzi di porcellana rotta, principalmente in motivi floreali.

Nel 1945 iniziò a lavorare all’esterno costruendo una cappella, un trono e un muro di recinzione interamente decorato con questi materiali di riciclo.

Dichiarò che le figure protagoniste dei suoi mosaici, spesso soggetti religiosi, gli apparivano in sogno sotto forma di visioni. Aveva la netta sensazione di essere guidato da una forza superiore, che gli diceva cosa fare e come farlo.

Ci mise la bellezza di 34 anni per terminare la sua opera di riciclo.

Nel 1983 l’abitazione di Isidore è stata riconosciuta come monumento della città di Chartres.

La Maison Picassiette si trova nella periferia di Chartres ed è visitabile da marzo a novembre, tutti i giorni ad eccezione del lunedì.

FONTI: Space Archives/Curious/maison-picassiette

