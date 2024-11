Londra svela il tesoro nascosto di David Bowie: ecco cosa troverai nel nuovo museo

La capitale inglese si prepara ad accogliere un nuovo spazio dedicato al Duca Bianco.

Londra si prepara a diventare la nuova meta di pellegrinaggio per i fan di David Bowie: il Victoria and Albert Museum ospiterà, a partire dal 13 settembre 2025, il David Bowie Center. In questa vasta collezione museale, si celebra il genio poliedrico e inafferrabile del Duca Bianco attraverso un’esposizione di 90 mila pezzi, tra cui oggetti personali, costumi tra i più celebri, fotografie, strumenti musicali, lettere ed i testi originali di alcune delle sue canzoni più famose, come “Heroes” e “Fame”.

L’idea di raccogliere e rendere fruibile al pubblico l’universo creativo di Bowie si inserisce nella tradizione di spazi dedicati ai grandi della musica pop e rock, come il tour dei Beatles a Liverpool o Graceland per Elvis Presley. Il nuovo centro londinese, però, promette un approccio intimo e dettagliato, capace di far rivivere le molteplici metamorfosi che hanno caratterizzato la carriera dell’artista, dall’esplosivo Ziggy Stardust al sofisticato Duca Bianco.

Tra i pezzi più rappresentativi dell’esposizione si annoverano i costumi scenici di Bowie, che raccontano, attraverso stoffe e linee audaci, le fasi di una carriera visionaria. L’abito con la Union Jack firmato da Alexander McQueen, il volto truccato del clown lunare in Ashes to Ashes, le mise scintillanti del glam rock, tutto contribuisce a rievocare la figura di un artista che ha sfidato le convenzioni. E a questo si aggiungono documenti preziosi, come i testi scritti a mano con il metodo del “cut-up” ispirato dallo scrittore William Burroughs, segno di una mente sempre in cerca di nuove frontiere espressive.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: