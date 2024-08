Librokilo: l’evento in cui puoi acquistare 1 kg di libri a 10 euro (e dare loro una seconda vita contro lo spreco di carta)

A Bologna domenica 8 settembre si terrà Librokilo per salvare i libri dal macero. Dopo aver scelto i volumi, li si pesa e si può acquistarli a prezzi vantaggiosi

A Bologna arriva un’iniziativa unica dedicata agli amanti della lettura e della sostenibilità: Librokilo. Questo evento, che si svolgerà domenica 8 settembre dalle 10 alle 19 presso DumBO, nello Spazio Bianco, offre l’opportunità di acquistare libri usati al prezzo di 10 euro al chilo.

Il progetto, oltre a promuovere la cultura, si propone di combattere lo spreco di carta e di risorse legato all’industria editoriale. Librokilo è un evento pensato per salvare i libri dal macero, in un contesto in cui la quantità di nuove pubblicazioni è in costante aumento.

Secondo l’Associazione italiana editori, nel 2023 sono stati pubblicati quasi 70.000 nuovi titoli, molti dei quali rischiano di essere scartati entro pochi mesi dalla loro uscita. Questo rappresenta un notevole spreco di risorse e Librokilo mira a offrire una seconda vita a questi volumi, sperando di avvicinare nuovi lettori, in particolare i più giovani.

Si possono anche portare i propri libri usati

All’evento sarà possibile scegliere tra un’ampia selezione di libri di saggistica, narrativa, graphic novel e letteratura per bambini, tutti in ottime condizioni e selezionati con cura dalla libreria Ex Libris di Genova. Dopo aver selezionato i titoli desiderati, i partecipanti potranno pesare i libri sulla bilancia di Librokilo e portare a casa un vero e proprio tesoro letterario.

Inoltre gli organizzatori invitano i partecipanti a portare i propri libri usati, fino a un massimo di 5 chili, in modo da contribuire attivamente al riciclo. In cambio, chi porta i propri volumi riceverà un voucher da utilizzare durante l’evento.

L’ingresso all’iniziativa è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione, che può essere effettuata tramite il sito ufficiale di Librokilo. La manifestazione è promossa dall’agenzia di comunicazione Materia Talk, la quale si impegna a trovare spazi culturali

Librokilo è dunque un’occasione imperdibile per chi desidera scoprire nuovi libri, condividere la passione per la lettura e partecipare a un progetto ecologico e culturale che unisce l’amore per i libri e l’attenzione per l’ambiente.

Fonte: Librokilo

