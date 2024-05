In arrivo una straordinaria ricostruzione Lego della Via Lattea

Via Lattea Lego: il 18 maggio sarà disponibile una maestosa ricostruzione Lego della Via Lattea (ma ad un prezzo non proprio popolare). Quasi 4000 mattoncini per riprodurre uno degli spettacoli più belli del cielo notturno (sempre più difficile da ammirare da vivo)

4000 mattoncini per riprodurre la Via Lattea: dal 18 maggio la Lego mette in vendita una straordinaria riproduzione in piccola scala di uno degli spettacoli più belli del cielo notturno, che purtroppo è sempre più difficile da ammirare dal vivo per colpa dell’inquinamento luminoso (il prezzo, però, non è proprio popolare).

Come per le ricostruzioni di opere d’arte umane, anche questa, opera d’arte della natura, è sotto forma di quadro da appendere, con dimensioni pari a 40cm di altezza, 65cm di larghezza e 5cm di spessore, e include alcuni dei punti di interesse più famosi della Via Lattea, tra cui Trappist-1, le Pleiadi, la Nebulosa Granchio e i Pilastri della Creazione. C’è anche una tessera “Tu sei qui” per illustrare la posizione della Terra nella galassia.

Il set è costruito su 5 diversi pannelli, ognuno dei quali con il proprio libretto di istruzioni. Ed è possibile scansionare il codice QR di ciascun libretto per saperne di più sulla Via Lattea attraverso la soundtrack.

Il prezzo, però, è tutt’altro che popolare: 199,99 euro.

Fonte: Lego

