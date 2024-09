Le sculture di sabbia di questa artista (che spopola su TikTok) sono di una bellezza sconvolgente

Creature marine reali o immaginarie, ville ed edifici di una bellezza sconvolgente. E' l'arte effimera di Janel Hawkins, autentici capolavori fatti soltanto di pura sabbia

Nostalgia del mare e della sabbia? Rifatevi gli occhi con queste vere e proprie opere d’arte. Le idee non mancano di certo a Janel Hawkins e nemmeno il talento! L’artista, divenuto famosissimo sui social grazie alle sue spettacolari sculture di sabbia, ne inventa ogni giorno una nuova e prontamente dall’idea passa alla pratica.

Nel suo repertorio sabbioso c’è di tutto e di più: case vittoriane, ville sontuose, repliche di edifici famosi, ma anche alligatori, tartarughe, sirene e altre creature reali o immaginarie.

Per condividere la sua passione, nel 2017 ha ben pensato di dare vita a un collettivo chiamato “Sand Castle University”, dove offre preziosi consigli a chi vuole cimentarsi in questa meravigliosa arte effimera.

Su TikTok in poco tempo ha acquisito enorme popolarità e ogni creazione pubblicata sul social è un grande successo. Non ci resta che addentrarci nel suo mondo di sabbia per scoprire di quali meraviglie è capace!

Iniziamo da questa stupefacente sirena: con estrema pazienza, e attenzione ai dettagli, Janel ha letteralmente trasformato dell’anonima sabbia in un capolavoro.

Desiderate una villa da sogno? Eccovi accontentati…

I suoi edifici effimeri sono uno più bello dell’altro.

Una volta concluso il lavoro, si sta un attimo a disfarlo. D’altronde è questo il bello dell’arte effimera, parola di Janel!

Vogliamo parlare delle creature marine? Ma quanto sono belle!

