Le mostre più belle da non perdere in Italia nel mese di settembre

Siete amanti dell'arte? Il mese di settembre propone tantissime mostre in giro per l'Italia: scopriamo le più interessanti nelle maggiori città d'arte.

Settembre rappresenta per molti italiani il mese della ripartenza, un periodo in cui le città si risvegliano dal torpore estivo e le attività culturali riprendono vigore. Tra le iniziative più attese, le mostre d’arte giocano un ruolo di primo piano, offrendo a residenti e turisti l’opportunità di immergersi in mondi creativi e storici attraverso opere pittoriche, scultoree e fotografiche di grande valore.

Diverse città italiane, da nord a sud, si trasformano in palcoscenici d’eccezione, accogliendo esposizioni che spaziano dal contemporaneo al classico, dalla pittura all’arte multimediale, garantendo un’esperienza culturale a 360 gradi. Vediamo quali sono le mostre più interessanti che prendono il via nel mese di settembre.

Tutte le mostre di Milano

In settembre Milano si trasforma in un vero e proprio epicentro di eventi culturali: le diverse istituzioni museali, in particolare Palazzo Reale, propongono un calendario ricco di appuntamenti imperdibili.

Una delle mostre più affascinanti è “Titanic: An Immersive Voyage“, allestita presso l’Exhibition Hub Art Center. Aperta fino al 27 ottobre 2024, questa esposizione permette ai visitatori di immergersi nella storia del Titanic, attraverso un percorso che ripercorre gli eventi tragici di quella notte fatale. Grazie a ricostruzioni dettagliate, storie personali e documenti d’epoca, la mostra offre uno sguardo profondo su un evento che ha segnato l’inizio del XX secolo.

Palazzo Reale celebra l’arte di Valerio Adami con la mostra “Valerio Adami. Pittore di Idee“. Fino al 22 settembre 2024, i visitatori possono ammirare oltre settanta dipinti e circa cinquanta disegni che ripercorrono la carriera dell’artista dagli anni ’50 fino ad oggi. Questa esposizione rappresenta un’occasione imperdibile per esplorare l’opera di un maestro che ha saputo coniugare pittura e filosofia in modo originale e innovativo.

Infine, il PAC, Padiglione d’Arte Contemporanea, ospita “Liliana Moro. Andante con moto“, un’esposizione che raccoglie le opere più significative dell’artista milanese, dal 1980 a oggi. La mostra, aperta fino al 15 settembre 2024, esplora il tema del suono, elemento centrale nella produzione della Moro, offrendo un’esperienza sensoriale e riflessiva.

Tutte le mostre di Roma

Roma non è da meno e si propone come destinazione imprescindibile per gli amanti dell’arte a settembre 2024. Le sue mostre spaziano dal Rinascimento all’arte contemporanea, passando per i grandi maestri della tradizione italiana.

Una delle esposizioni di maggior rilievo è “Tiziano, Bellini, Bronzino. Capolavori dalla Galleria Borghese a Palazzo Barberini“, ospitata presso le Gallerie Nazionali di Arte Antica a Palazzo Barberini. Fino al 27 ottobre 2024, i visitatori possono ammirare cinquantotto opere della prestigiosa collezione della Galleria Borghese, tra cui spiccano la “Madonna col Bambino” di Bellini e “Amor Sacro e Amor Profano” di Tiziano. Questa mostra rappresenta un’occasione unica per vedere riuniti capolavori che raramente lasciano la loro sede originaria.

Il MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, propone invece la mostra “Passeggiate Romane“, un percorso espositivo che esplora i tesori nascosti della Città Eterna, invitando i visitatori a scoprire la bellezza del sottosuolo romano. Aperta fino al 10 novembre 2024, la mostra offre un viaggio tra le strade e i vicoli di Roma, dove arte e storia si intrecciano in un dialogo senza tempo.

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea dedica una retrospettiva a Mira Brtka, artista serba che negli anni ’60 scelse Roma come sua città d’adozione. La mostra “Mira Brtka. Il futuro è dietro di noi“, aperta fino all’8 settembre 2024, celebra il percorso artistico di una donna che ha saputo farsi spazio in un mondo prevalentemente maschile, attraverso un’arte visionaria e sperimentale.

Tutte le mostre di Ferrara

Ferrara, città dal fascino rinascimentale, offre a settembre un’ampia scelta di mostre che celebrano tanto il patrimonio locale quanto artisti di fama nazionale.

Tra le esposizioni da non perdere, spicca “Ferrara teatro della città nelle illustrazioni di Claudio Gualandi“, allestita presso il Teatro Comunale Claudio Abbado fino al 15 settembre 2024. La mostra celebra i sessant’anni dal restauro del teatro, attraverso una serie di illustrazioni che raccontano la vita culturale della città, dai grandi eventi agli artisti che hanno animato le sue stagioni.

Il MEIS, Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, propone invece la mostra “Ebrei nel Novecento italiano“, un’esposizione che ripercorre la storia del secolo scorso attraverso la lente della comunità ebraica italiana. Fino al 6 ottobre 2024, i visitatori possono esplorare le sfide, le divisioni e le rinascite di un gruppo che ha contribuito in modo significativo alla cultura e alla società italiana.

Tutte le mostre di Parma

Parma, città dalla forte identità culturale, è un altro luogo dove settembre è sinonimo di arte e mostre.

Tra le esposizioni più interessanti, vi è “Le molte vite di Mario Lanfranchi. La casa in scena“, ospitata presso l’Ape Parma Museo fino al 16 ottobre 2024. Questa mostra celebra la figura di Mario Lanfranchi, regista, sceneggiatore e collezionista, attraverso una selezione di opere e oggetti che ne raccontano la vita e la carriera. Un omaggio a un personaggio amato e rispettato nella città emiliana.

Un altro evento di grande rilievo è “Coreggio500 a Parma“, un’esposizione che celebra i 500 anni dalla conclusione del ciclo di affreschi di Antonio Allegri, meglio noto come il Correggio, nella basilica di San Giovanni Evangelista. Dal 8 settembre 2024 al 31 gennaio 2025, i visitatori potranno ammirare da vicino una delle più grandi imprese artistiche del Rinascimento italiano, in un contesto di straordinaria bellezza.

Tutte le mostre di Torino

La città Torino si conferma anche a settembre 2024 una destinazione d’eccellenza per gli appassionati d’arte.

Tra le mostre più importanti, figura “Margaret Bourke-White. L’opera 1930-1960“, allestita presso il Centro Italiano per la Fotografia fino al 6 ottobre 2024. L’esposizione raccoglie circa 150 fotografie della celebre fotoreporter americana, offrendo uno spaccato della sua straordinaria carriera. Le immagini di Bourke-White, che hanno documentato momenti cruciali del XX secolo, sono una testimonianza della sua capacità di superare le barriere di genere e di raccontare la complessità dell’esperienza umana.

La Fondazione Merz, invece, ospita la mostra “Mario Merz. Qualcosa che toglie il peso“, una retrospettiva dedicata all’artista torinese che ha segnato l’arte contemporanea italiana con le sue installazioni e i suoi igloo. Fino al 6 ottobre 2024, i visitatori possono esplorare un percorso espositivo che mette in dialogo le opere di Merz con lo spazio circostante, creando un’esperienza immersiva e riflessiva.

Tutte le mostre di Firenze

Firenze, culla del Rinascimento e tesoro d’arte, non delude le aspettative di chi cerca mostre di grande valore culturale a settembre.

Il Museo della Fondazione Scienza e Tecnica ospita “Coni di Stelle“, una mostra che, dal 28 agosto al 25 settembre 2024, esplora l’universo attraverso eventi e laboratori guidati da astrofisici. Un’opportunità unica per grandi e piccoli di avvicinarsi all’astronomia in modo interattivo e coinvolgente.

I Musei del Bargello propongono una serie di spettacoli e concerti con la mostra “Teatro e musica per viaggiare nel tempo“, che si terrà fino al 13 ottobre 2024, un evento gratuito che dà la possibilità di vivere la storia e l’arte fiorentina attraverso performance che uniscono musica, teatro e arte visiva, in un contesto ricco di fascino.

