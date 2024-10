Le mostre più belle da non perdere a Roma dal mese di ottobre

Tutte le mostre d'arte in programma a Roma questo autunno, da Botero Ligabue dalla Roma punk alla pop art

Se siete alla ricerca di un pomeriggio diverso, immersi tra arte e cultura, Roma quest’autunno vi offre un calendario ricco di mostre imperdibili. La città eterna, già di per sé un museo a cielo aperto, ospita una serie di esposizioni che spaziano dall’arte contemporanea ai grandi maestri del passato, con eventi pensati per tutti i gusti.

Botero a Palazzo Bonaparte

Palazzo Bonaparte a Roma accoglie una straordinaria mostra dedicata a Fernando Botero: dal 17 settembre 2024 al 19 gennaio 2025 i visitatori potranno ammirare da vicino le opere del celebre maestro colombiano.

Palazzo Bonaparte si trova a Piazza Venezia 5, a Roma, ed osserva i seguenti orari: il museo è aperto da lunedì a giovedì dalle 9:00 alle 19:30, e venerdì, sabato e domenica dalle 9:00 alle 21:00.

I prezzi dei biglietti sono i seguenti: il biglietto intero costa 18,50€, mentre i biglietti ridotti variano da 9,50€ a 17,50€, inclusi i diritti di prevendita.

È possibile acquistare anche biglietti che includono un’audioguida, ritirabile all’ingresso dell’evento. Per maggiori informazioni, ecco il sito dell’evento.

Ligabue al Museo storico della fanteria

La mostra “Ligabue. I Misteri di una Mente” è in programma al Museo Storico della Fanteria di Roma dal 28 settembre 2024 al 12 gennaio 2025, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte. La mostra, aperta tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 (con prolungamento fino alle 20:30 nei fine settimana), offre un’opportunità imperdibile per approfondire la figura di uno degli artisti più enigmatici e affascinanti del panorama italiano. I biglietti sono acquistabili online, con tariffe a partire da 14,50 euro per l’intero e 11,50 euro per il ridotto. Per ulteriori dettagli e per l’acquisto dei biglietti, è possibile consultare il sito di TicketOne.

Jean Mirò al Museo della Fanteria

La mostra Miró – Il costruttore di sogni, ospitata al Museo Storico della Fanteria di Roma dal 14 settembre 2024 al 23 febbraio 2025, rende omaggio al genio di questo grande artista. L’esposizione presenta una ricca collezione di opere che ripercorrono più di sessant’anni di sperimentazione e straordinaria libertà creativa.

Il Museo Storico della Fanteria di Roma, in Piazza di Santa Croce in Gerusalemme 9 è aperto dalle 9:30 alle 19:30 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica fino alle 20:30. I biglietti partono da 13 euro nei giorni feriali e da 15 euro nei weekend, con riduzioni disponibili per gruppi, scuole e giovani fino a 14 anni. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 5 anni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento.

Monet e gli Impressionisti – Digital Experience al Next Museum

La mostra Monet e gli Impressionisti – Digital Experience è stata allestita al Next Museum di Roma, in Corso d’Italia, e offre una serie di installazioni e attività pensate per coinvolgere visitatori di ogni età, combinando intrattenimento e apprendimento. Il percorso si estende su oltre 1400 metri quadrati e si suddivide in diverse aree tematiche, guidando i partecipanti attraverso le principali tecniche e argomenti dell’Impressionismo. Tra gli strumenti innovativi che rendono l’esperienza coinvolgente ci sono videomapping, realtà virtuale e diverse opportunità fotografiche, che consentono di interagire in modo originale con le opere esposte.

Il museo è aperto dal martedì alla domenica, con orari dalle 10:00 alle 18:00 e il sabato fino alle 20:00; il lunedì rimane chiuso. L’ultimo ingresso è un’ora prima della chiusura.

Il costo dei biglietti varia: 15,70€ online e 14,50€ in biglietteria nei giorni feriali, mentre nel weekend e nei festivi i prezzi salgono a 17,70€ online e 16,50€ in biglietteria. Sono disponibili riduzioni per studenti universitari, over 65, under 12, persone con disabilità e gruppi. È anche possibile acquistare un biglietto “open” per l’ingresso in qualsiasi data, al prezzo di 19,70€ online e 18,50€ in biglietteria. L’ingresso è gratuito per bambini sotto i 4 anni e persone con disabilità (con accompagnatore, se necessario).

“Quando Roma era punk” al Museo di Roma in Trastevere

Il Museo di Roma in Trastevere presenta una mostra che rievoca l’atmosfera ribelle degli anni Ottanta: Quando Roma era punk. Inaugurata l’11 settembre 2024, l’esposizione si concluderà il 10 novembre 2024.

Per quanto riguarda i giorni di apertura, la mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica (lunedì giorno di chiusura), con orario 10:00-20:00.Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

I prezzi dei biglietti sono i seguenti: intero: € 12,00 e ridotto: € 9,50

Per i residenti in Roma Capitale e nell’area metropolitana (mediante esibizione di valido documento che attesti la residenza): intero: € 9,50 e ridotto: € 8,50. Qui per maggiori informazioni.

La biblioteca geografica di Hugo Pratt a Palazzo Besso

A partire dal 27 settembre e fino al 20 dicembre, le prestigiose sale di Palazzo Besso, in Largo di Torre Argentina 11, ospiteranno la mostra La biblioteca geografica di Hugo Pratt: un viaggio nella letteratura reale e immaginaria. L’esposizione è parte delle celebrazioni per il centenario della Biblioteca della Fondazione, una delle più straordinarie biblioteche di Roma. Quale luogo migliore per intraprendere un ideale viaggio lungo le rotte della biblioteca geografica di Hugo Pratt?

La mostra presenta oltre 40 tavole originali e acquerelli, grandi riproduzioni, filmati e riviste d’epoca, guidandoci nell’universo dei riferimenti letterari delle opere di Hugo Pratt attraverso gli itinerari geografici dei suoi personaggi e delle sue storie.

Il museo è aperto dal lunedì al venerdì, con orario dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:30. L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni e per prenotare una visita, è possibile contattare l’indirizzo email prenotazioni@fondazionemarcobesso.net entro le ore 12:00 del giorno precedente la visita.

Viaggio nella Pop Art: un nuovo modo di amare le cose alla Vaccheria

Viaggio nella Pop Art: un nuovo modo di amare le cose è il titolo del nuovo progetto espositivo a ingresso libero, curato da Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 13 settembre 2024 al 31 marzo 2025 e presenterà circa 200 opere provenienti da collezioni private, oltre a una selezione dalla Collezione Rosini Gutman, curata da Gianfranco Rosini. L’indirizzo è Via Giovanni l’Eltore 35/37. Gli orari di apertura sono dal martedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00, mentre il venerdì, il sabato e la domenica si può visitare dalle 9:00 alle 19:00. Il museo rimane chiuso il lunedì.

