Laurent Scharz, l’artista che a soli 3 anni già vanta una fama di “piccolo Picasso” (e sta per fare la sua prima mostra)

Prima mostra a tre anni: ecco Laurent Schwarz, il “mini Picasso” tedesco che ha scoperto la passione per l'arte in Italia. Appuntamento al 24 settembre 2024.

Il 19 settembre 2024, presso il comune bavarese di Neubeuern, avrà luogo la prima mostra di un giovane artista, arrivato a certi livelli prima di saper leggere e scrivere: il piccolo Laurent Scharz ha infatti solo 3 anni, ma già vanta una fama di “piccolo Picasso” ed una notorietà in crescita, sia in Germania che all’estero.

I suoi dipinti, già esposti all’ARTMUC, la Fiera di Arte Contemporanea di Monaco di Baviera, hanno catturato l’attenzione di collezionisti ed appassionati d’arte a livello internazionale, con richieste che si estendono dagli Stati Uniti a Parigi, fino a Londra, le Bahamas, il Giappone e Singapore, e sono stati venduti a cifre considerevoli, comprese tra 5 mila e 6 mila dollari.

Ma come ha avuto inizio questa storia? Per caso, come raccontano i genitori del piccolo artista, Lisa e Philipp. La famiglia ha postato su Instagram una delle prime opere del figlio, intitolata “Le dita”, per condividerla con dei parenti in Svizzera: da lì in poi, l’interesse per le opere di Laurent è esploso. Una galleria d’arte ha contattato i genitori e poco dopo sono arrivati i primi acquisti, ed oggi Laurent ha più di 70.000 follower su Instagram, e la lista d’attesa per accaparrarsi uno dei suoi dipinti conta circa 20.000 persone.

Laurent ha scoperto la sua passione per la pittura durante una vacanza in Italia, in Alto Adige. Da quel momento, i genitori hanno constatato che il piccolo non poteva più fare a meno dei colori. “I suoi dipinti sono astratti, ma ciò che li rende così particolari è l’integrazione di figure riconoscibili, cosa che ci viene spesso sottolineata da chi li osserva”, ha spiegato con orgoglio la madre al Times di Londra.

Nelle opere di Laurent è possibile distinguere chiaramente animali come elefanti, dinosauri e cavalli, che sono tra i suoi preferiti. Per lui, i colori devono essere vivaci e luminosi, e non c’è spazio per tonalità opache o cupe. La mamma racconta come il figlio sia molto deciso su quali colori usare e su come mescolarli. L’interesse per la pittura è diventato per Laurent un gioco divertente, anche se la famiglia ha scelto di mantenere una certa distanza da eventuali implicazioni finanziarie: tutti i proventi della vendita dei suoi dipinti vengono infatti depositati su un conto corrente a cui il bambino potrà accedere solo al compimento della maggiore età.

Lisa e Philipp tengono molto a sottolineare che, pur incoraggiando la passione del figlio, non intendono forzarlo a continuare su questa strada. Laurent è libero di decidere quando e cosa dipingere. “A volte non ha voglia e non entra nello studio, che abbiamo allestito appositamente per lui, per tre o quattro settimane”, racconta la madre. “Poi, all’improvviso, mi dice: ‘Mamma, voglio dipingere'”.

L’ascesa del giovane Laurent ha naturalmente sollevato diverse riflessioni. Alcuni critici parlano di bambino prodigio, mentre altri invitano alla cautela, sottolineando che l’entusiasmo per un talento così giovane deve essere bilanciato da un’analisi più attenta e ponderata. Il dibattito ruota attorno alla questione se sia opportuno o meno considerare l’arte di un bambino così piccolo alla stregua di quella di un adulto. Esiste comunque un certo consenso generale sull’importanza di incoraggiare la creatività nei più piccoli, in linea con quanto affermava Picasso: “Tutti i bambini nascono artisti. Il problema è come rimanere artisti crescendo”. Le problematiche maggiori riguardano sicuramente l’esposizione mediatica e le possibili conseguenze

L’arte di Laurent Schwarz affascina per la spontaneità e l’intensità dei colori, che riflettono la visione genuina e pura di un bambino. Le opere, sebbene astratte, mostrano una sorprendente capacità di creare immagini che trasmettono emozioni e catturano l’immaginazione di chi le osserva. Nonostante la giovane età, Laurent sembra già possedere un senso istintivo per l’equilibrio cromatico e la composizione, elementi che contribuiscono a rendere i suoi lavori di buon livello.

Qui potete consultare il sito del piccolo artista, visionare le sue opere e restare aggiornati sul futuro di questo talento in erba.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: