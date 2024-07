Si chiama "Ocean Atlas", si trova nelle acque delle Bahamas, ed è la più grande scultura sottomarina del mondo. Una donna che regge il peso dell'oceano sulle proprie spalle

Immaginate di fare un’immersione nelle acque cristalline delle Bahamas, vi guardate intorno per ammirare pesci e coralli di indescrivibile bellezza e lo sguardo, per un attimo, si volge verso il fondale. Sorpresi, vi accorgete che una strana figura dalle sembianze femminili è inginocchiata a pochi metri da voi. E’ la statua sottomarina di una giovane donna con la testa reclinata. Non una statua qualunque, ma la più grande del mondo. Si chiama “Ocean Atlas”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ocean Obsessions (@ocean_obsessions_)

L’artista che le ha dato vita non è nuovo a questo tipo di installazioni, lui è Jason deCaires Taylor, autore delle sculture del Museo Atlantico di Lanzarote e della meravigliosa foresta scultorea che offre rifugio ai pesci nelle acque di Cipro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Captain Kate McCue (@captainkatemccue)

Ocean Atlas, inaugurata nel 2014, è una scultura di 60 tonnellate di peso, alta quasi 5 metri, ispirata alla figura del Titano Atlante, che per punizione fu costretto da Zeus a sostenere il peso del cielo sulle proprie spalle.

Esattamente come questa giovane donna delle Bahamas sostiene tutto il peso dell’oceano, offrendo rifugio, grazie alla sua natura ecosostenibile, a pesci, coralli e alghe. Un simbolo – della responsabilità collettiva che dobbiamo trasmettere alle future generazioni onde evitare conseguenze pericolose per l’ambiente – ha dichiarato l’artista.

FONTE: underwatersculpture

