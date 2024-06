La mostra unica con 170 opere originali di Jacovitti (non solo Cocco Bill)

Il Palazzo del Fumetto di Pordenone dedica una mostra all'estro di Benito Jacovitti, celebre fumettista italiano autore di personaggi indimenticabili come Cocco Bill.

L’omaggio a uno dei pilastri del fumetto italiano è celebrato con una nuova esposizione allestita al Palazzo del Fumetto di Pordenone, il PAFF!, che invita il pubblico a scoprire il genio creativo di Benito Jacovitti. Attraverso un percorso espositivo che svela aspetti inediti del suo lavoro, la mostra rappresenta un’occasione unica per conoscere questo grande fumettista, proprio nel centenario della sua nascita.

Jacovitti è noto per le sue storie popolate da personaggi surreali come il pistolero Cocco Bill o la fortissima Signora Carlomagno, sempre disegnate in modo spontaneo, quasi improvvisato. Il suo tratto a china, diretto e ricco di dettagli bizzarri, è ancora oggi considerato un marchio distintivo unico. Benito Franco Giuseppe Jacovitti, infatti, è uno dei fumettisti italiani più amati, e la sua opera è riconosciuta per la sua originalità e influenza duratura.

La mostra, inaugurata lo scorso 6 giugno al PAFF! – Palazzo del Fumetto di Pordenone, rende omaggio a Jacovitti esaltando la genialità e l’immediatezza del suo stile grafico. Già dal titolo, “Jacovittti come non lo avete mai visto“, volutamente scritto con quattro “t”, si sottolinea l’originalità dell’artista e la sua impronta nel mondo del fumetto italiano.

170 opere per celebrare lo stile di Jacovitti

La mostra, visitabile fino al prossimo 31 ottobre, è stata allestita da Valerio Bindi e Luca Raffaelli, e si sviluppa attraverso un percorso che comprende 170 opere, le quali daranno la possibilità ai visitatori di apprezzare da vicino lo stile unico di Jacovitti e di comprendere come abbia influenzato l’intera storia del fumetto italiano.

Le tavole esposte al PAFF! sono contraddistinte dal costante riempimento degli spazi vuoti con oggetti come salami, dadi, vermi e altri dettagli, dei piccoli elementi distintivi hanno contribuito a definire l’estetica di Jacovitti.

Tra le altre tecniche peculiari dello stile di Jacovitti possiamo citare la cosiddetta “rottura della quarta parete”, un espediente che permette ai personaggi di rivolgersi direttamente al pubblico o all’autore stesso, un elemento preso in prestito dal teatro (che trova applicazione anche nel cinema) che dà vita ad un simpatico e costante dialogo tra fumetto e lettore, particolare che rende le storie di Jacovitti naturalmente interessanti e dinamiche.

Per meglio comprendere lo stile dell’artista, la mostra dedica ampio spazio ai grotteschi personaggi del mondo di Jacovitti ed alle famose onomatopee utilizzate dall’artista, i giochi di parole e i calembour che rendono le storie di “Jac” festose, rumorose, dinamiche e capaci di esprimere tutta la vivacità del suo universo creativo.

L’influenza e l’eredità di Jacovitti

Jacovitti ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del fumetto, non solo in Italia, ma anche a livello internazionale.

La sua innata capacità nel creare personaggi memorabili e storie avvincenti, arricchite da un umorismo unico e da un tratto distintivo, lo ha reso un punto di riferimento per generazioni di fumettisti e appassionati, ed oggi le sue opere continuano a essere studiate e ammirate per la loro grande originalità.

Uno degli aspetti più affascinanti dell’arte di Jacovitti è la sua abilità nel combinare elementi surreali con una narrazione efficace e coinvolgente: i suoi personaggi, spesso caricaturali e grotteschi, sono in grado di comunicare una vasta gamma di emozioni e situazioni, rendendo le sue storie accessibili e divertenti per lettori di tutte le età. Questa capacità di mescolare il comico con il surreale è una delle chiavi del suo successo e della sua duratura popolarità.

Un percorso espositivo ricco di sorprese

Il percorso espositivo al PAFF! non si limita a mostrare le opere di Jacovitti, ma offre anche una serie di installazioni interattive e multimediali che permettono ai visitatori di immergersi nel mondo dell’artista. Attraverso queste esperienze, è possibile comprendere meglio il processo creativo di Jacovitti e l’evoluzione del suo stile nel corso degli anni.

Le installazioni includono proiezioni di video e documentari, che raccontano la vita e la carriera di Jacovitti, oltre a interviste con esperti e artisti che hanno subito la sua influenza. Questi contenuti aggiuntivi arricchiscono l’esperienza della mostra, offrendo un quadro completo della genialità e dell’eredità del fumettista.

Un’occasione imperdibile per gli appassionati di fumetti

La mostra “Jacovitttti come non lo avete mai visto” rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti e per chi desidera approfondire la conoscenza di uno dei più grandi artisti italiani del XX secolo. Attraverso un’esposizione ricca e variegata, il PAFF! celebra degnamente il centenario della nascita di Jacovitti, offrendo al pubblico un’opportunità unica per scoprire o riscoprire il suo straordinario talento.

Informazioni utili: indirizzo, orari di apertura e prezzo del biglietto

Ricordiamo che la mostra su Jacovitti è disponibile dal 6 giugno a 31 ottobre, si trova nella città di Pordenone, presso il Palazzo del Fumetto – PAFF! International Museum of Comic Art situato presso la Villa di Parco Galvani c/o Galleria Armando Pizzinato in Viale Dante 33.

Gli orari di apertura sono i seguenti:

Dal martedì al venerdì: 16:00 – 21:00

Sabato e domenica: 10:00 – 13:00 / 16:00 – 21:00

Il biglietto d’ingresso comprende l’accesso a tutte le esposizioni temporanee in corso e alla mostra permanente, ed avrete inoltre la possibilità di tornare gratuitamente al PAFF! una seconda volta entro 30 giorni, conservando la prenotazione.

Tipologie di biglietto:

Intero 10 € : 18-64 anni

: 18-64 anni Ridotto 7 € : 11-17 anni, over 65, studenti con badge, docenti con badge, comitive di almeno 10 persone, Family Carnet

: 11-17 anni, over 65, studenti con badge, docenti con badge, comitive di almeno 10 persone, Family Carnet Agevolato 3€ : persone con disabilità

: persone con disabilità Gratuito: 0-10 anni, guide turistiche, giornalisti, possessori di FVG Card, accompagnatori, docenti con scolaresche

Per maggiori informazioni, potete consultare il sito del PAFF!

