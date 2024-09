La mostra di Ligabue che non devi perdere, un viaggio nei misteri di una mente geniale

Mostra di Ligabue a Roma: dal 28 settembre 2024 al 12 gennaio 2025, il Museo Storico della Fanteria celebra il famoso artista

La mostra “Ligabue. I Misteri di una Mente“, in programma al Museo Storico della Fanteria di Roma dal 28 settembre 2024 al 12 gennaio 2025, si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati d’arte. L’esposizione vuole offrire un’esplorazione profonda e affascinante dell’opera di Antonio Ligabue, un artista il cui genio e la cui fragilità sono spesso stati ridotti a mere etichette di Naïf, Brut o Outsider. L’obiettivo della mostra è, invece, quello di superare queste semplificazioni per mettere in luce la complessità e l’unicità della produzione artistica di Ligabue, che, pur senza una formazione accademica tradizionale, ha saputo esprimere una potenza creativa e un’intensità espressiva senza eguali.

L’esposizione è organizzata seguendo un percorso cronologico e tematico che permette di comprendere meglio l’evoluzione stilistica di Ligabue e la sua biografia, due elementi strettamente interconnessi che si riflettono nelle sue opere. Il visitatore è guidato attraverso un viaggio che svela il mondo interiore dell’artista, un universo complesso dove la genialità si intreccia con un profondo disagio esistenziale.

Il cuore della mostra è rappresentato da una preziosa collezione privata italiana, esposta per la prima volta in modo integrale. La raccolta comprende 64 opere che garantiscono una panoramica completa del percorso artistico di Ligabue: 18 olii, 30 sculture, 3 disegni e 21 puntesecche. Ognuna di queste opere è un tassello che contribuisce a delineare il profilo di un artista in costante dialogo con se stesso e con il proprio mondo interiore. Particolare attenzione è dedicata agli autoritratti, che rappresentano una finestra privilegiata sui meccanismi psichici e creativi di Ligabue. Questi autoritratti sono una testimonianza del suo incessante confronto con la propria identità, un tema ricorrente che attraversa tutta la sua produzione.

La mostra, che sarà visitabile tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 (con estensione fino alle 20:30 nei fine settimana), rappresenta una grande occasione per approfondire la conoscenza di uno degli artisti più enigmatici e affascinanti del panorama artistico italiano. I biglietti sono disponibili online, con prezzi che partono da 14,50 euro per il biglietto intero e da 11,50 euro per quello ridotto. Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito web di TicketOne.

