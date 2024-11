Intelligenza Emotiva: 7 libri che ti aiuteranno a capire te stesso e gli altri

Scopri la nostra selezione di libri sull'intelligenza emotiva per misurare e allenare la nostra capacità di gestire le emozioni

L’intelligenza emotiva (EQ) è la capacità di riconoscere, comprendere e gestire le emozioni, sia proprie che altrui. Misurare il proprio EQ può offrire spunti preziosi su come affrontiamo lo stress, le relazioni interpersonali e le sfide professionali.

Sebbene il quoziente intellettivo (QI) sia spesso considerato determinante per il successo accademico e lavorativo, non rappresenta l’unico parametro per misurare le nostre capacità. L’intelligenza emotiva, infatti, fornisce una visione alternativa, mettendo in luce l’importanza di competenze come l’empatia, l’autoconsapevolezza e la capacità di rispondere in modo consapevole alle emozioni.

Ecco sette libri che ti guideranno alla scoperta e al potenziamento del tuo EQ, aiutandoti a comprendere meglio te stesso e gli altri.

Intelligenza Emotiva di Daniel Coleman (Rizzoli)

Pubblicato per la prima volta nel 1995, questo libro è considerato una pietra miliare nella psicologia moderna e ha portato il concetto di intelligenza emotiva al grande pubblico. Goleman spiega come le emozioni siano un fattore critico per il successo personale e professionale, andando oltre il semplice QI. Con una base di studi neuroscientifici e psicologici, analizza le cinque componenti principali dell’intelligenza emotiva: autoconsapevolezza, gestione di sé, motivazione, empatia e abilità sociali. Oltre a offrire una teoria innovativa, Goleman propone strategie pratiche per sviluppare queste competenze e migliorare la qualità della propria vita. Lo potere trovare qui.

Intelligenza Emotiva 2.0 di Travis Bradberry e Jean Greaves (il punto di incontro)

Intelligenza Emotiva 2.0 è un manuale pratico che offre strategie concrete e un programma graduale per sviluppare appieno il proprio potenziale emotivo. Secondo gli autori, il 90% delle persone di maggior successo vanta un elevato quoziente emotivo (QE), un fattore ritenuto il doppio più importante del quoziente intellettivo (QI) nel raggiungere i propri obiettivi. Il libro suddivide l’intelligenza emotiva in quattro capacità essenziali: autoconsapevolezza, autogestione, coscienza sociale e gestione dei rapporti. Attraverso il programma TalentSmart, Bradberry e Greaves forniscono strumenti per misurare il proprio QE, identificare e sfruttare le proprie abilità emotive e incrementarle con 66 strategie mirate, tutte supportate da oltre un decennio di ricerca e sperimentate dai massimi dirigenti di aziende globali. Il libro include inoltre l’accesso a una versione aggiornata del test QE online, offrendo così un percorso completo per migliorare il proprio QE e il successo personale. Lo trovate qui.

Il vantaggio dell’intelligenza emotiva di Steven J. Stein , Howard E. Book (Unicomunicazione.it)

Questo libro pratico e basato su solide ricerche mostra come ogni persona possa comprendere e sviluppare l’intelligenza emotiva per:

Costruire relazioni più significative

Evitare incomprensioni e errori di comunicazione

Aumentare fiducia e ottimismo

Attraverso 15 elementi chiave come autoconsapevolezza, flessibilità, empatia e controllo degli impulsi, questa guida offre tecniche per risolvere problemi di comunicazione e migliorare le relazioni. Frutto del più recente aggiornamento dell’Emotional Quotient Inventory (EQ-i), il testo permette di sfruttare le emozioni come alleate nella vita quotidiana, a casa e sul lavoro, dotando il lettore degli strumenti essenziali per il proprio successo emotivo. Potete trovarlo qui.

Come controllare le tue emozioni di Richard Rokicki (ed. indipendente)

In questo manuale, lo psicologo Richard Rokicki offre un percorso graduale per comprendere e gestire le emozioni, superando la negatività e l’ansia. Attraverso consigli pratici e soluzioni concrete, Rokicki guida i lettori verso un equilibrio emotivo più stabile e una vita più serena e appagante. Il libro è pensato per aiutarti a sviluppare sicurezza e forza interiore, liberando il tuo pieno potenziale. Qui lo potete trovare.

Intelligenza emotiva per un figlio di John Gottman , Joan Declaire (Rizzoli)

Ogni genitore desidera aiutare i propri figli a sviluppare i propri talenti e a vivere pienamente, e l’intelligenza emotiva svolge un ruolo cruciale in questo percorso. In questo libro, lo psicologo John Gottman, esperto di relazioni tra genitori e figli, spiega come i genitori possano diventare “allenatori emotivi” per i loro bambini. Attraverso spiegazioni chiare ed esempi pratici, Gottman guida i genitori nelle tappe fondamentali dello sviluppo emotivo – dalla gestione delle emozioni al controllo degli impulsi, dall’ascolto al superamento dei conflitti – fornendo gli strumenti per aiutare i figli a crescere più forti e felici. Potete trovarlo qui

Intelligenza emotiva per la coppia di John Gottman (

L’intelligenza emotiva è una delle scoperte più significative della psicologia recente, con un impatto rivoluzionario in molti aspetti delle relazioni umane. C’è però un ambito in cui è essenziale: quello in cui empatia, attenzione agli altri, tenacia, autocontrollo e capacità di comprendere i sentimenti altrui diventano le vere competenze indispensabili. Lo trovate qui.

Educare con le fiabe. Come sviluppare l’intelligenza emotiva dei bambini di Gino Aldi

Le fiabe rappresentano il regno dell’immaginazione e un linguaggio di fantasia unico, che spesso non riceve l’attenzione che merita. Nel suo libro, Gino Aldi guida i lettori alla scoperta della fiaba come strumento espressivo ideale per aiutare i bambini a crescere e a comunicare il loro mondo interiore. Genitori e insegnanti possono imparare qui a educare alle emozioni utilizzando proprio l’immaginazione, il linguaggio naturale dei più piccoli. Una difficoltà associata alla carenza di intelligenza emotiva è l’alessitimia, una condizione che compromette la consapevolezza e la regolazione delle emozioni, impedendo di riconoscere i propri e altrui stati emotivi. Recenti studi collegano l’alessitimia a vissuti di violenza e trascuratezza infantile, in linea con la teoria dell’attaccamento di Bowlby: le interazioni emotive tra il bambino e la figura di attaccamento influiscono sulla maturazione delle aree cerebrali deputate alla gestione delle emozioni. Lo potete trovare qui.

Ne avete altri da aggiungere?

Sull’intelligenza emotiva ti potrebbe interessare anche: