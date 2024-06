Dopo il successo di Inside Out 2, arriva anche la serie tv: ecco quando sarà disponibile su Disney+

Se ne parlava già da un po' ma ora è ufficiale: dopo Inside Out 2, arriva anche una serie tv spin-off sulle emozioni e i sogni che sarà disponibile su Disney+

Non è passato molto tempo dall’uscita in Italia del tanto atteso sequel, Inside Out 2, che il mondo di Riley e delle sue emozioni torna a far parlare di sé per una novità interessante.

Se ne parlava già da tempo e diverse voci erano circolate, ma ora Pixar Animation Studios ha annunciato ufficialmente l’arrivo imminente di una serie televisiva spin-off ispirata al celebre film d’animazione.

Questa nuova serie è destinata a portare il fascino dell’universo delle ingarbugliate emozioni che proviamo ogni giorno direttamente sullo schermo dei nostri dispositivi casalinghi, l’uscita è prevista infatti su Disney +.

Pete Docter, il geniale regista di Inside Out e mente creativa dietro il progetto, ha condiviso i primi dettagli durante un’intervista con Entertainment Weekly.

Di cosa parlerà esattamente la serie tv di Inside Out? Docter ha dichiarato:

Abbiamo continuato l’esplorazione del potere dei sogni e del modo in cui ci influenzano anche nella nostra vita da svegli. Quindi è davvero bello.

La serie tv promette dunque di ampliare ulteriormente l’universo già esplorato nei film, non solo il mondo interno di Riley ma anche il funzionamento dei sogni e il loro impatto sulla vita di tutti i giorni. Come ha svelato Docter, la serie esplorerà il mistero di come i sogni vengono creati e il loro ruolo nella formazione delle emozioni umane, offrendo un nuovo livello di immersione dentro noi stessi (sempre grazie a Riley, Gioia, Tristezza, Rabbia, ecc.).

Quando uscirà la serie tv di Inside Out

Nell’intervista sopracitata Pete Docter ha dichiarato:

Abbiamo finito. Uscirà la prossima primavera. Non sono sicuro che ci sia [già] una data di uscita precisa.

Nel frattempo, Inside Out 2 continua a trionfare ai botteghi americani (è il miglior debutto del 2024) e anche italiani mentre sull’isola di Burano, nella Laguna di Venezia, sono apparse delle installazioni che rappresentano le nuove emozioni (Ansia, Invidia, Noia e Imbarazzo) protagoniste di Inside Out 2.

Fonte: Entertainment Weekly

