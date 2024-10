Inside Klimt, apre a Firenze la mostra interattiva del più grande pittore della secessione viennese

Klimt torna a Firenze con la mostra "Inside Klimt". Dal dal 26 ottobre 2024 al 2 marzo 2025 presso la Cattedrale dell’Immagine

Dal 26 ottobre, il capoluogo toscano diventa il teatro perfetto in cui lasciarsi avvolgere dall’universo di Gustav Klimt con “Inside Klimt”, una mostra immersiva che riprende vita nella Cattedrale dell’Immagine. Un ritorno atteso quello del celebre pittore viennese, che verrà onorato attraverso l’incontro tra tecnologia digitale ed il simbolismo visionario delle sua arte. La mostra rappresenta un nuovo capitolo della “Klimt Experience” del 2016, sempre ospitata in questo stesso spazio, allora noto come Santo Stefano al Ponte, ma in una veste che ora punta a stupire e coinvolgere il pubblico attraverso l’uso delle tecnologie più avanzate.

Per omaggiare Klimt in maniera davvero unica, sabato 26 ottobre, alle 21, la Cattedrale accoglierà i visitatori con un concerto dal vivo, arricchito dalle note di Beethoven, Strauss e Mahler eseguite da un quartetto d’archi. La scelta musicale non è affatto casuale, ma rispecchia l’anima della Vienna della Secessione, quella in cui Klimt e i suoi contemporanei cercavano di liberare l’arte dai confini accademici, dando vita a un movimento che celebrava il bello come esperienza accessibile a tutti. In questa cornice, sarà possibile rivivere opere iconiche come “Il Bacio” e “L’Albero della vita”, esplorando l’intima poetica di Klimt, il quale aspirava a un’arte totale, capace di unire in sé pittura, musica, e architettura.

L’esperienza immersiva di “Inside Klimt” inviterà gli ospiti ad entrare letteralmente nei quadri, diventando parte di un universo fatto di colore e luce. Grazie all’“Inside Klimt VR Experience”, i visitatori potranno infatti immergersi virtualmente nei dettagli dei dipinti, e lasciarsi avvolgere da ogni tratto e sfumatura come se fossero all’interno dell’opera stessa. La celebre “Mirror Room” contribuisce ad amplificare questa sensazione: uno spazio di riflessi infiniti che trasforma gli avventori in protagonisti di una sinfonia visiva, che rifletterà in ogni angolo un frammento di Klimt.

Tra le attrazioni più amate vi è anche “Be Klimt!”, un’installazione che rende l’esperienza ancora più interattiva e creativa. Con questa sezione, adulti e bambini potranno reinterpretare gli stilemi di Klimt, giocando con luci e colori, e provare ad immaginare cosa significhi essere un artista nella Vienna fin-de-siècle. La mostra “Inside Klimt” vuole porsi come un ideale dialogo aperto tra arte e storia, in grado coinvolgere anche i meno esperti, offrendo a ciascuno un assaggio della magia che fece di Klimt un simbolo eterno dell’arte moderna.

Informazioni utili

La mostra “Inside Klimt” si svolge presso la Cattedrale dell’Immagine, nel cuore di Firenze, a partire dal 26 ottobre 2024 e fino al 2 marzo 2025 . L’esposizione è aperta tutti i giorni, con orari dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:00, mentre nel weekend è estesa fino alle 19:30. L’ingresso è consentito fino a un’ora prima dell’orario di chiusura, ma si consiglia di verificare possibili variazioni orarie sul sito ufficiale dell’evento per aggiornamenti in tempo reale.

I biglietti sono disponibili in varie formule per adattarsi alle esigenze di ogni visitatore: l’ingresso VIP ha un costo di €19,00 per l’intero, €15,00 per il ridotto, €17,00 per i gruppi e €14,00 per le famiglie, con un supplemento per le commissioni. Per l’accesso standard, le tariffe sono: intero €15,00, ridotto €11,00, gruppi €13,00, famiglie €10,00 e per le scuole €9,00, tutte soggette a commissioni.

Qui per maggiori informazioni

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: