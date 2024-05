Infiorata di Noto 2024: ecco gli spettacolari tappeti floreali dedicati a Giacomo Puccini e alle sue opere

Dedicata al grande Giacomo Puccini, in occasione del centenario della sua morte, l'Infiorata di Noto di quest'anno è davvero qualcosa di spettacolare. E c'è tempo fino al 21 maggio per ammirarla dal vivo

E’ tempo di infiorate e Noto non fa eccezione, ma quest’anno il tappeto floreale realizzato dai geniali infioratori è ancora più speciale, in quanto dedicato a Giacomo Puccini, in occasione del centenario della sua morte.

Le numerose creazioni floreali sono state appositamente ideate come omaggio alle opere musicali del Maestro, così da ricreare le atmosfere delle sue composizioni. Se ammirarle da uno schermo è già emozionante, figuriamoci vederle dal vivo.

Il ritratto di Puccini è qualcosa di spettacolare.

Altrettanto stupendi i ritratti di Turandot e di Madama Butterfly.

Per non parlare delle scalinate della cittadina, che ospitano anche un’opera dedicata a Tosca.

Tra i fiori e le piante utilizzate per realizzare l’Infiorata si annoverano euforbia, artemisia, mirto, garofani, margherite e molte altre.

Giunta alla 45esima edizione, l’Infiorata di Noto è stata inaugurata venerdì 17 maggio e potrà essere ammirata fino al 21 maggio. Per accedervi è necessario l’acquisto di un ticket d’ingresso: qui trovate tutte le info, ma affrettatevi perché c’è tempo solo fino a domani.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

FONTI: Infiorata di Noto

Leggi anche: