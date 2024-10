In vendita uno dei tre dattiloscritti de “Il Piccolo Principe” con disegni e bozzetti preliminari

Uno dei tre dattiloscritti de Il Piccolo Principe sarà messo in vendita per 1,15 milioni di euro: era la copia di lavoro personale di Antoine de Saint-Exupéry

Un raro dattiloscritto del celebre Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry sarà messo in vendita per 1,15 milioni di euro il prossimo mese, durante il Festival d’Arte di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un evento straordinario, poiché questo dattiloscritto rappresenta uno dei soli tre esemplari conosciuti e non era mai stato messo in vendita pubblica prima d’ora.

A differenza degli altri due, uno conservato alla Bibliothèque nationale de France e l’altro al Harry Ransom Center in Texas, questa copia non era mai stata donata a qualcuno: era rimasta in possesso di Saint-Exupéry come sua copia di lavoro personale, e include annotazioni manoscritte e disegni originali dell’autore.

Sammy Jay, specialista di letteratura presso la libreria londinese Peter Harrington, che ha curato la vendita, ha sottolineato l’eccezionalità di questo esemplare. “È raro trovare un pezzo di tale valore”, ha affermato, paragonando l’opera al celebre dattiloscritto di On The Road di Jack Kerouac, venduto per 2,4 milioni di dollari nel 2001.

Gli schizzi e le annotazioni lo rendono “più personale” rispetto agli altri due

Saint-Exupéry realizzò il testo nel 1940 mentre si trovava in esilio a New York, lontano dalla Francia occupata dai nazisti. Non molto tempo dopo aver completato Le Petit Prince, Saint-Exupéry si unì alla Forza Aerea Francese Libera e intraprese una missione di ricognizione, durante la quale scomparve misteriosamente nel Mediterraneo nel luglio del 1944.

Oltre alla rara tipologia del documento, il dattiloscritto possiede un particolare valore emotivo e storico per gli appassionati di letteratura. Tra le sue pagine, infatti, appare per la prima volta la celebre frase: “On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux” (“Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”), una delle citazioni più amate e conosciute al mondo.

L’importanza de Il Piccolo Principe, pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1943, va oltre le parole: è uno dei libri più tradotti al mondo e continua a toccare i cuori di lettori di tutte le età. Il manoscritto in vendita, arricchito da disegni e bozzetti preliminari del piccolo principe, rappresenta quindi non solo un’opera d’arte, ma anche un pezzo di storia culturale mondiale.

Jay ha evidenziato il fascino e l’intimità di questo pezzo, con schizzi e annotazioni che lo rendono “più personale” rispetto agli altri esemplari. Questo dattiloscritto di Le Petit Prince, in arrivo da una collezione privata francese, è stato attentamente catalogato e studiato dai responsabili della libreria Peter Harrington. Si ipotizza che possa finire in un museo o in una biblioteca fuori dall’Europa.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Peter Harrington Journal

Ti potrebbe interessare anche: