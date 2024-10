In Sicilia rivive il mito della misteriosa dea Ecate grazie alle suggestive sculture di Stefania Pennacchio

Una mostra per ritrovare i propri desideri, guidati dalle sculture dedicate a Ecate, misteriosa dea greca della magia e degli incantesimi, signora delle ombre e dei fantasmi notturni

Ispirata dal mito e dalla cultura greca, l’artista Stefania Pennacchio porta in mostra nel Parco archeologico di Naxos, a Taormina, delle meravigliose sculture dedicate a Ecate, divinità greca considerata signora delle ombre e dei fantasmi notturni, dea della magia e degli incantesimi, capace di far emergere i desideri e infondere il coraggio di esaudirli.

Da sempre le sculture di Stefania e la sua ricerca artistica rievocano – tutto ciò che c’è di sacro e arcaico nel bacino mediterraneo -. Non è da meno questa suggestiva mostra, “Ecate: la via del desiderio”, a cura di Angelo Lorenzo Crespi, visitabile fino al 30 ottobre 2024.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Un percorso per connettersi con la propria interiorità, dove i visitatori potranno interagire con le installazioni e le sei grandi opere disseminate lungo l’area archeologica, inquadrando i QR Code.

View this post on Instagram

Il 10 agosto si è svolta inoltre “La Notte di Ecate”, evento notturno che è stato accompagnato da una colonna sonora dell’antica Grecia, a cura della musicologa e lirista Rosa Fragorapti, e da alcune installazioni visual del fotografo e regista Giuseppe La Spada, che a proposito della scultrice ha dichiarato:

Stefania è un’artista molto profonda che ha la capacità di confrontarsi con la storia e soprattutto con l’assoluto. La sua ricerca ci restituisce una dimensione ancestrale, che tocca le radici dei temi importanti per il confronto con gli archetipi. Lo fa creando una relazione costante con il suo interlocutore, portandolo prima in una dimensione spaziale fatta di materia e di elementi naturali, subito dopo in un viaggio interiore senza tempo