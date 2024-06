Il video con la canzone di Rancore sul Pianeta che devi vedere

“Questo Pianeta”, uno dei brani di “Musica per bambini”, il rapper racconta di essere una sorta di alieno capitato su un pianeta diverso

“Io voglio solo tornare sul mio Pianeta, in quella semplicità che non c’è più. Ricominciare a sognare in questo Pianeta”, così canta a suon di rap Rancore, pseudonimo del rapper italiano Tarek Iurcich, in uno dei suoi pezzi del 2018 ma ripreso in un post di Report Rai 3 in questi giorni.

Un testo apparentemente non semplice, con una serie di parole e di riferimenti esterni, spesso solo accennati, in una struttura rapsodica di versi e con un ripetitivo “Non capisco mezza parola di ciò che dici” per dare il senso di una via di uscita difficile da trovare.

E il senso che ne viene fuori è tanto profondo quanto struggente: se nasci sul Pianeta Terra allora sei terrestre, altrimenti saresti un alieno. Ma se ci pensimo bene, vuole far intendere Rancore, potremmo anche sentirci alieni sul nostro stesso Pianeta, martoriato e degradato com’è, e nonostante sia questa la nostra terra natale, abbiamo il bisogno di sceglierne una porzione e considerarla casa e Tarek Iurcich è in questo senso un alieno sulla Terra: non riconosce più casa sua.

Il testo di “Questo Pianeta” di Rancore

Hai notato, si è scolorito il tuo ologramma

Tu sai dirmi perché hanno fatto questi edifici?

Tu lo sai se per caso vendono raggi gamma?

Bello, ma non capisto quello che dici

Palingenetica obliterazione dell’inconscio

Si invera e si infutura dell’archetipo del globo

Le mie parole inconsapevolmente

Si materializzeranno nei milioni di riflessi dello strobo

Riconnessione rettiliana, il tavolo traballa Rivincita dei neoplatonici dallo Shambala

La macabra natura, il chupacabra

La kabala nel movimento delle labbra nell’abracadabra

Abraxas, maschere di ferro

Paradiso eterno, inferno gratis

Matrix, Alcatraz […] Non lo senti che non sto più in questo pianeta

Cosa mangio, cos’è che entra nel mio ologramma

Cosa faccio in questo pianeta

Io pensavo di essere ospite di una mamma, lo odio questo pianeta

Quando il seme uscirà dal frutto, farà ciliegia

Ha dei pregi, questo pianeta

Quando il punto esce dallo zero che si fa dieci, bello questo pianeta!

Quando credi che è solo un dramma, che cosa vedi?

C’è una porta nel tuo pianeta

O sapevi di essere ospite di un programma, è la volta del mio pianeta

Cosa inalo, cosa riempie queste narici, come faccio in questo pianeta?

Che non capisco mezza parola di ciò che dici

[…]

L’ammazzo questo pianeta, non lo vedi che è troppo grande non so che farne

è un arazzo questo pianeta, quanto male dentro quei fili fatti di carne

ci pranzo con un pianeta, anche scarso che a volte compro pure un satellite

ringrazio questo pianeta, poi lo stupro colonizzandogli l’epidermide!

Bello questo pianeta, quando il seme uscirà dal frutto farà ciliegi

ha dei pregi questo pianeta, quando il punto esce dallo zero che si fa dieci

l’ostacolo del mio pianeta è la guerra tra chi divide e chi vuole l’uno

è un miracolo questo pianeta

ma gli umani possono andarsene a fare in culo

[…]

Che non sto più in questo pianeta

cosa guardo cos’è che entra nel mio ologramma?

cosa faccio in questo pianeta?

Io pensavo di essere ospite di una mamma

ma va bene questo pianeta

quando il seme uscirà dal frutto farà ciliegi

ha dei pregi questo pianeta

quando il centro esce dallo zero che si fa dieci

io lo amo questo pianeta ma non credo che ci ritorno un altra volta

io lo odio questo pianeta

che se una cosa la ami troppo ti viene tolta

ridammi questo pianeta! Che cosa inalo?

Cosa riempie queste narici?

quale punto del mio cervello queste radici?

non capisco mezza parola di ciò che dici!

Il brano è tratto dall’album “Musica per bambini del 2018”.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: