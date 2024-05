Il meraviglioso murale di Cabras dedicato a Michela Murgia e alla forza delle sue parole

A Cabras, il piccolo comune sardo dove nacque Michela Murgia, sabato 18 maggio è stato inaugurato uno spettacolare murale che le rende omaggio

Michela Murgia nacque a Cabras, piccolo comune sardo, il 3 giugno del 1972 e ora il suo paese natale la omaggia con un meraviglioso murale, realizzato sulla grande parete del parchetto di viale Colombo.

L’opera è stata realizzata dalle classi 3° A e 5°C dell’Istituto artistico Carlo Contini di Oristano, con il prezioso contributo dei ragazzi delle classi terze dell’Istituto comprensivo di Cabras.

Su una parte del murale frasi e pensieri di divieto rivolti alle donne vengono dati alle fiamme dalla stessa Michela, al grido di “Siate sovversive!”.

Mentre una citazione tratta dal libro “Stai zitta” ci ricorda quanto sia importante esprimere la nostra voce senza paura:

Un’ulteriore immagine associa Michela a un uccello, – un essere che vola libero, le cui piume sono penne, strumento di scrittura per eccellenza -, ha spiegato l’autrice (una studentessa) del bozzetto originale.

All’inaugurazione dell’opera, tenutasi sabato 18 maggio, ha partecipato anche mamma Costanza, dichiarando che Michela amava i ragazzi, credeva in loro e gli parlava con il cuore aperto, invitandoli a non adagiarsi, ma a lottare per cambiare il mondo:

Michela amava i ragazzi, parlava a tutti loro con il cuore aperto e credeva in loro. Andando via ha lasciato un messaggio: non vi adagiate, cambiate il mondo. L’opera di Michela non è dunque finita, attraverso i giovani lei cammina nel mondo e nelle scuole, continuando a dire le cose che ha detto in questi anni, per fare in modo che il futuro delle nuove generazioni possa essere vissuto in un mondo migliore.