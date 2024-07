Hilm af Klint: la straordinaria artista che tenne segrete le sue opere (fino a 20 anni dopo la sua morte)

Hilma af Klint era un’artista incredibile. Fu una delle madri dell’astrazione ma non volle divulgare le sue opere che sono state riscoperte solo negli anni ‘80

Hilma af Klint è una figura straordinaria dell’arte moderna, che solo di recente ha iniziato a ricevere il riconoscimento che merita. Nata nel 1862 in Svezia, Hilma crebbe in una famiglia benestante, trascorrendo le estati nel maniero di Hanmora, dove sviluppò un profondo amore per la natura.

Questo interesse la portò a studiare botanica e matematica, ma fu l’arte a diventare la sua vera vocazione. Trasferitasi a Stoccolma, frequentò l’Accademia Reale di Belle Arti, diventando una delle prime donne a sostenersi con la propria arte, grazie ai suoi ritratti e paesaggi. Tuttavia il suo vero interesse risiedeva nell’astrazione e nel simbolismo, influenzata dal suo coinvolgimento nello spiritismo, un movimento molto popolare all’epoca.

Af Klint creò oltre mille opere astratte durante la sua vita, ma scelse di mantenerle segrete, convinta che il pubblico non fosse ancora pronto ad apprezzarle. Nel suo testamento, dispose che le sue opere fossero rivelate solo vent’anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1944. Fu solo negli anni ‘80 che i suoi lavori furono scoperti e riconosciuti per il loro valore pionieristico.

Perché non ha voluto condividere i suoi dipinti

La Tate Modern di Londra ha recentemente ospitato una mostra intitolata “Hilma af Klint & Piet Mondrian. Forms of Life”, che ha messo a confronto il lavoro della pittrice svedese con quello del noto artista olandese. Sebbene i due non si siano mai incontrati, entrambi hanno radicato la loro arte astratta nella natura e condiviso un interesse per le scoperte scientifiche, la spiritualità e la filosofia. La mostra ha offerto un’opportunità unica per esplorare le connessioni tra i loro lavori e per apprezzare la complessità e la profondità delle opere di af Klint.

Ma per quale motivo questa scelta insolita di Hilma? Una delle ragioni per cui ha deciso di tenere segreti i suoi dipinti è stata la paura di compromettere la sua reputazione come ritrattista seria. Inoltre il suo coinvolgimento nello spiritismo e la convinzione che le sue opere fossero commissionate da poteri superiori hanno contribuito alla sua decisione di nascondere i suoi lavori.

Solo di recente, grazie a esposizioni come quella della Tate Modern e al crescente interesse della critica, il mondo ha iniziato a riconoscere Hilma af Klint come una delle vere madri dell’astrazione, accanto a nomi come Kandinsky e Mondrian. Un contributo pionieristico all’arte moderna di cui però si parla ancora troppo poco.

