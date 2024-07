L’omaggio del Giappone alla “Grande Onda di Kanagawa”: arriva sulle banconote da 1000 yen

Un tributo alla cultura giapponese: La Grande Onda di Kanagawa dal 3 luglio è rappresentata sulle nuove banconote da 1000 yen, insieme ad altre figure di rilievo nella medicina giapponese

La storica opera di Katsushika Hokusai, La Grande Onda di Kanagawa, torna sotto i riflettori con un nuovo e prestigioso riconoscimento: è stata scelta per adornare le nuove banconote da 1000 yen in Giappone. Questo capolavoro dell’arte giapponese, celebre per la sua maestria e il suo impatto culturale, è stato recentemente incorporato nel design delle banconote da 1000 yen, che sono entrate in circolazione il 3 luglio 2024.

La decisione fa parte di un progetto più ampio della Banca del Giappone per rinnovare le proprie banconote, un processo che si verifica con l’ascesa di ogni nuovo imperatore. Il rinnovo delle banconote è stato avviato cinque anni fa, in seguito all’incoronazione dell’imperatore Naruhito nel maggio 2019.

Il design delle nuove banconote non solo onora Hokusai con la sua iconica Grande Onda, ma include anche figure di grande rilievo nella medicina giapponese, come Kitasato Shibasaburo. Quest’ultimo è noto per aver scoperto l’agente patogeno della peste bubbonica nel 1894, un contributo cruciale alla medicina.

In quest’opera il paesaggio non fa più da sfondo, ma è protagonista

La Grande Onda di Kanagawa, parte della serie Trentasei vedute del Monte Fuji, è riconosciuta come uno dei capolavori più influenti del paesaggio giapponese. L’opera rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo di concepire il paesaggio, passando da mero sfondo a protagonista.

Questo dipinto, ospitato al Metropolitan Museum di New York, ha anche battuto record d’asta, essendo venduto per oltre due milioni di dollari nel marzo 2023 e dimostrando così la sua continua rilevanza e fascino.

Oltre alle sue apparizioni in aste e mostre, La Grande Onda è diventata un oggetto di design e cultura pop, come dimostra la versione in 3D realizzata con mattoncini Lego, che consente agli appassionati di costruire e ammirare l’opera in una nuova forma. Questo tributo alla grande arte giapponese sulle banconote rappresenta non solo un omaggio al passato, ma anche una celebrazione della cultura e della storia del Giappone nel contesto moderno.

