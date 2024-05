Gli incredibili poteri cognitivi della narrativa: studio rivela tutti gli effetti benefici di leggere i romanzi

Una nuova ricerca mostra che leggere narrativa aumenta l’empatia, le abilità verbali e le capacità cognitive

La lettura è più di un’attività ricreativa; è un esercizio cognitivo complesso che rafforza vari muscoli mentali.

Un nuovo studio rivela che leggere narrativa può offrire vantaggi unici. Può migliorare le capacità cognitive, in particolare nelle abilità verbali, nell’empatia e nell’assunzione di prospettiva.

Lo studio

Sebbene la narrativa sia sempre stata apprezzata, il suo ruolo nello sviluppo cognitivo sta diventando sempre più chiaro attraverso la ricerca sistematica. Lena Wimmer, ricercatrice post-dottorato presso l’Università Julius Maximilian di Würzburg, ha cercato di consolidare prove empiriche per valutare gli impatti cognitivi nel mondo reale della lettura di narrativa.

Il team di Wimmer ha condotto due meta-analisi. La prima si è concentrata sugli effetti cognitivi immediati della lettura della narrativa attraverso esperimenti che hanno coinvolto oltre 11.000 partecipanti. Ad esempio, alcuni di questi esperimenti prevedevano che i partecipanti leggessero racconti e poi eseguissero un determinato compito che misurava un determinato parametro cognitivo.

Questa analisi di oltre 70 studi ha evidenziato un aumento statisticamente significativo, anche se piccolo, delle capacità cognitive derivante dalla lettura di narrativa rispetto all’impegno in altre attività come guardare narrativa o semplicemente non fare nulla in particolare. In particolare, sono stati osservati effetti positivi sull’empatia e sulla teoria della mente.

La seconda meta-analisi ha esaminato la correlazione tra la lettura di narrativa per tutta la vita e le capacità cognitive in 114 studi e 30.503 individui. È stata trovata una relazione positiva e costante tra la lettura estensiva di narrativa e il miglioramento della funzione cognitiva. Gli effetti sono stati osservati nelle abilità cognitive verbali e generali, come la risoluzione dei problemi, il ragionamento e l’astrazione.

Questi risultati suggeriscono che l’atto di leggere narrativa potrebbe stimolare il cervello in modi unici, fornendo alcuni benefici che non sono così pronunciati con altre forme di consumo dei media. L’impatto sembra differire anche in base alla durata e alla frequenza del coinvolgimento con la narrativa.

Insieme, queste meta-analisi forniscono prove solide di una relazione positiva di piccola entità tra la lettura di narrativa e i benefici cognitivi.

Studi futuri potrebbero aiutare a delineare gli impatti causali della lettura di narrativa sulla cognizione e a chiarire come le differenze cognitive individuali possano interagire con le abitudini di lettura nel tempo.

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram .

Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: APA PsycNet

Ti potrebbe interessare: